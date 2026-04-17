Паливна криза та економіка України: Гетманцев про ризики для бюджету та гривні

Світова паливна криза, спровокована геополітичною нестабільністю на Близькому Сході, чинить потужний негативний тиск на українську економіку. Високі ціни на енергоносії не лише погіршують торговельний баланс, а й загрожують уповільненням темпів відновлення ВВП та поверненням до двозначної інфляції.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, подорожчання енергоресурсів автоматично здорожує основні статті українського імпорту.

Торговельний баланс та тиск на гривню

Торік Україна імпортувала товарів на $84,8 млрд, тоді як експорт склав лише $40,3 млрд. Паливно-енергетичні ресурси займають третє місце у структурі імпорту ($10,5 млрд), і ця стаття видатків зростатиме пропорційно цінам на нафту та газ.

Головні економічні ризики:

Валютний курс: погіршення торговельного сальдо посилює тиск на національну валюту.

Інфляція: зростання собівартості виробництва через паливний фактор може додати кілька відсотків до інфляції, зробивши її знову двозначною.

Промисловість: у січні-лютому 2026 року падіння в секторі склало 4,6%. Високі ціни на паливо лише поглиблюють цей спад.

ВВП: прогнозоване зростання на рівні 2,4% опинилося під загрозою, оскільки на початку року вже зафіксовано падіння економіки на 1,2%.

Ефективність паливного кешбеку та доходи бюджету

Гетманцев скептично оцінює спроби уряду нівелювати кризу через механізми кешбеку. Він порівнює цю ініціативу з "Національним кешбеком", ефект від якого виявився меншим за статистичну похибку.

Щодо податкових надходжень, то збільшення виплат від ПДВ та акцизу на паливо може бути лише короткостроковим "моментним" ефектом. У довгостроковій перспективі загальне погіршення економічного стану підприємств призведе до скорочення податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

"Ми живемо у глобальній викривленій реальності, де один пост Президента США може хитнути ринок на $15-20 за барель. Моделювати майбутнє складно, бо все залежить від великої геополітики та війни на Близькому Сході", — наголосив Гетманцев.

