Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Twitch впервые удалил аккаунт стримера по обращению агентства PlayCity: какая причина

Twitch
Аккаунт на Twitch заблокировали из-за стримов с незаконной рекламой азартных игр / Википедия

Администрация платформы видеотрансляций Twitch заблокировала аккаунт пользователя из-за незаконной рекламы азартных игр. Первоначальная информация о нарушении поступила от пользователя через онлайн-форму для жалоб на сайте PlayCity.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба PlayCity.

Процесс блокировки

Специалисты агентства провели анализ контента канала и подтвердили наличие запрещенной рекламы. После проверки все собранные данные передали на рассмотрение в Twitch. Учетная запись была заблокирована в течение одной недели с момента обращения.

Сотрудничество с цифровыми платформами

Этот случай является частью работы агентства PlayCity по очистке информационного пространства от нелегального игорного бизнеса. Налажен механизм прямой передачи данных о нарушении следующим сервисам:

  • Meta;  
  • Twitch;  
  • YouTube;  
  • Google;
  • Вибер.

Такое взаимодействие позволяет оперативно удалять контент, нарушающий законодательство о рекламе азартных игр.

О Twitch

Twitch – это сервис для онлайн-видеотрансляций, принадлежащий компании Amazon. Платформа специализируется на прямом эфире игровых процессов, киберспортивных соревнований, музыкальных выступлений и творческого контента. Пользователи могут общаться со стримерами в чате в реальном времени. Twitch имеет строгие правила контента, в частности запрещает определенные виды рекламы и трансляцию нелицензированных азартных игр.

О PlayCity

PlayCity — это государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей в Украине, созданное в 2025 году (взамен КРАИЛ) для контроля рынка гемблинга, борьбы с нелегальными казино и внедрения автоматизированной системы онлайн-мониторинга. Агентство работает под контролем Минцифры, цифровизирует лицензирование и защищает права игроков.

Напомним, государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity запустило онлайн-инструмент для жалоб на незаконную рекламу азартных игр.

Автор:
Татьяна Ковальчук