Twitch впервые удалил аккаунт стримера по обращению агентства PlayCity: какая причина

Администрация платформы видеотрансляций Twitch заблокировала аккаунт пользователя из-за незаконной рекламы азартных игр. Первоначальная информация о нарушении поступила от пользователя через онлайн-форму для жалоб на сайте PlayCity.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба PlayCity.

Процесс блокировки

Специалисты агентства провели анализ контента канала и подтвердили наличие запрещенной рекламы. После проверки все собранные данные передали на рассмотрение в Twitch. Учетная запись была заблокирована в течение одной недели с момента обращения.

Сотрудничество с цифровыми платформами

Этот случай является частью работы агентства PlayCity по очистке информационного пространства от нелегального игорного бизнеса. Налажен механизм прямой передачи данных о нарушении следующим сервисам:

Meta;

Twitch;

YouTube;

Google;



Вибер.

Такое взаимодействие позволяет оперативно удалять контент, нарушающий законодательство о рекламе азартных игр.

О Twitch

Twitch – это сервис для онлайн-видеотрансляций, принадлежащий компании Amazon. Платформа специализируется на прямом эфире игровых процессов, киберспортивных соревнований, музыкальных выступлений и творческого контента. Пользователи могут общаться со стримерами в чате в реальном времени. Twitch имеет строгие правила контента, в частности запрещает определенные виды рекламы и трансляцию нелицензированных азартных игр.

О PlayCity

PlayCity — это государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей в Украине, созданное в 2025 году (взамен КРАИЛ) для контроля рынка гемблинга, борьбы с нелегальными казино и внедрения автоматизированной системы онлайн-мониторинга. Агентство работает под контролем Минцифры, цифровизирует лицензирование и защищает права игроков.

Напомним, государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity запустило онлайн-инструмент для жалоб на незаконную рекламу азартных игр.