Twitch вперше видалив акаунт стрімера за зверненням агентства PlayCity: яка причина

Twitch
Акаунт на Twitch заблокували через стрими з незаконною рекламою азартних ігор / Вікіпедія

Адміністрація платформи відеотрансляцій Twitch заблокувала обліковий запис користувача через незаконну рекламу азартних ігор. Початкова інформація про порушення надійшла від користувача через онлайн-форму для скарг на сайті PlayCity.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба PlayCity.

Процес блокування

Фахівці агентства провели аналіз контенту каналу та підтвердили факт наявності забороненої реклами. Після перевірки всі зібрані дані передали на розгляд до Twitch. Обліковий запис було заблоковано протягом одного тижня з моменту звернення.

Співпраця з цифровими платформами

Цей випадок є частиною роботи агентства PlayCity з очищення інформаційного простору від нелегального грального бізнесу. Наразі налагоджено механізм прямої передачі даних про порушення таким сервісам:

  • Meta; 
  • Twitch; 
  • YouTube; 
  • Google;
  • Viber.

Така взаємодія дозволяє оперативно видаляти контент, що порушує законодавство про рекламу азартних ігор.

Про Twitch

Twitch — це сервіс для онлайн-відеотрансляцій, що належить компанії Amazon. Платформа спеціалізується на прямому ефірі ігрових процесів, кіберспортивних змагань, музичних виступів та творчого контенту. Користувачі можуть спілкуватися зі стрімерами в чаті в реальному часі. Twitch має суворі правила щодо контенту, зокрема забороняє певні види реклами та трансляцію неліцензованих азартних ігор.

Про PlayCity

PlayCity — це державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей в Україні, створене у 2025 році (на заміну КРАІЛ) для контролю ринку гемблінгу, боротьби з нелегальними казино та впровадження автоматизованої системи онлайн-моніторингу. Агентство працює під контролем Мінцифри, цифровізує ліцензування та захищає права гравців.

Нагадаємо, державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запустило онлайн-інструмент для скарг на незаконну рекламу азартних ігор.

Автор:
Тетяна Ковальчук