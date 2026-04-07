Майже 19 млрд грн до держбюджету та блокування понад 3500 "нелегалів": PlayCity підбило підсумки першого року роботи

Державний бюджет України отримав за 2025 рік майже 19 млрд грн від ліцензій та податкових надходжень у сфері азартних ігор, а також від ліцензій операторів лотерей. Крім того, за рік заблоковано понад 3500 нелегальних сайтів з азартними іграми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє державне агентство PlayCity, підбиваючи підсумки року від моменту набуття чинності закону, який започаткував реформу ринку азартних ігор та лотерей в Україні.

Водночас т.в.о міністра цифрової трансформації Олександр Борняков пише, що рік тому Верховна Рада ухвалила рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ), адже "орган, який мав контролювати гральний бізнес і захищати гравців, натомість перетворився на закритий корупційний клуб із ручною видачею ліцензій".

"Роками ця сфера була закритою корупційною "годівницею" з ручним керуванням. Ми пообіцяли знищити цей підхід. На Мінцифри поклали обовʼязки щодо формування політики у гральній та лотерейній сфері. Щоб остаточно зламати корупційні схеми та змусити ринок виконувати ці правила, було запущено державне агентство PlayCity", – додав він.

Надходження до держбюджету та боротьба з "нелегалами"

Торік PlayCity відновило процес ліцензування організаторів азартних ігор та операторів лотерей. За підсумками року державний бюджет отримав:

понад 1,7 млрд грн від ліцензій у сфері азартних ігор;

майже 17 млрд грн податкових надходжень від грального бізнесу;

понад 72 млн грн від ліцензій операторів лотерей.

"До перезапуску ринку лотерей, що відбувся у 2025 році, держава фактично не отримувала жодних ліцензійних надходжень від цього бізнесу понад 12 років", – йдеться в повідомленні PlayCity.

Одним із ключових напрямів роботи стала протидія нелегальному гемблінгу. За рік:

заблоковано понад 3500 нелегальних сайтів;

видалено більш ніж 500 акаунтів у соцмережах, які незаконно рекламували азартні ігри;

накладено штрафи на 16 блогерів і медіа за незаконне просування азартних ігор.

PlayCity також наголошує, що за рік вибудувало системну співпрацю з правоохоронними органами, зокрема з Бюро економічної безпеки, яка дала змогу ефективніше виявляти осіб, причетних до незаконної реклами. Для оперативного реагування на онлайн-порушення налагоджено співпрацю з Meta Platforms, TikTok, Viber та Google.

Борняков також додав, що за незаконну рекламу було накладено 80 млн грн штрафів. "PlayCity вперше застосувало реальні фінансові санкції, що миттєво відбило у блогерів бажання піарити тіньові казино", – йдеться в його дописі.

За рік до держбюджету надійшло понад 17 млрд грн податків. Джерело: Олександр Борняков / Facebook

Захист гравців і боротьба з лудоманією

Мінцифри впровадило низку нових механізмів захисту користувачів, серед яких – фінансові та часові ліміти на гру, принципи відповідальної гри, заборона стимулювання гравців бонусами, подарунками, кешбеками та "фриспінами", обов’язковий моніторинг поведінки гравців з боку операторів, механізм самообмеження та підтримка у випадках виявлення ігрової залежності.

Разом із Міноборони Мінцифри вперше розробило механізм обмеження участі військових в азартних іграх. Наразі відповідна постанова проходить громадське обговорення.

Прозорість ринку

У PlayCity зазначають, що для підвищення контролю було розроблено Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) – ІТ-систему, яка в режимі реального часу фіксує операційну діяльність організаторів азартних ігор. Наразі триває процес підключення учасників ринку до системи.

Крім того, вперше через "Дію" шляхом відкритого голосування було обрано представників громадянського суспільства до Незалежної антикорупційної експертної групи при PlayCity, що має посилити громадський контроль за діяльністю регулятора та підвищити його підзвітність суспільству.

Плани на 2026 рік

Наступним етапом реформи заплановано оновлення законодавчої бази.

Міністерство цифрової трансформації вже підготувало три законопроєкти щодо змін до:

Податкового кодексу;

закону про азартні ігри;

закону про лотереї.

Документи вже винесені на громадське обговорення, а їх розгляд у Верховній Раді очікується цього року.

Говорячи про цифрові ліцензії, Борняков додав, що рішення має ухвалювати автоматизована система без людського фактору на підставі чітко визначених критеріїв. В квітні починається тестування послуги.

Нагадаємо, що з 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Міністерство цифрової трансформації, а з 21 березня функції регулювання галузі виконує новостворене агентство PlayCity, яке замінило колишню КРАІЛ. Головна мета реформи – побудова прозорого, контрольованого та підзвітного державі ринку азартних ігор і лотерей.