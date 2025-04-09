У Академии аграрных наук планируют забрать 135 тыс. га земель: кому передадут

Земли Национальной академии аграрных наук ( НААН ) передают государственному предприятию "Резерв". Речь идет об участках площадью 135 тысяч га, которые не используются или не имеют подтвержденного научного назначения.

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Об этом сообщил Фонд государственного имущества.

Почему земли НААН решили передать ГП "Резерв"

"Никакого "завладения" землей не происходит. Речь идет исключительно о передаче части неиспользуемых или неэффективно используемых земель к государственному предприятию "Резерв" для прозрачного управления. Эти земли не продаются, не приватизируются и не изымаются из государственной собственности.", — отмечают в ФГИ.

ГП "Резерв" является оператором проекта "Земельный банк" и должно обеспечить прозрачное управление государственными землями через систему Prozorro.Продажи. В перспективе предприятие будет интегрировано в единый институт — государственный земельный банк.

В ФГИ убеждают, что речь идет исключительно о находящихся в пользовании землях, но не имеющих подтверждения относительно их научного назначения. На основе анализа было определено 1736 участков общей площадью 135 тыс. га. В этот перечень не входят участки, реально используемые для полевых исследований, животноводства или образования.

Сообщается, что в мае 2024 ФГИ передал эти данные для уточнения НААН.

"За 10 месяцев – только один ответ с предложением передать 65 тыс. га, из которых 50 тыс. га в оккупации, а реально пригодные – 7 тыс. га", — подчеркнули в ФГИ.

Там добавили, что на 276 тысяч. га землепользования НААН за 2024 год получено 3,4 млрд грн выручки, что "в разы ниже показателей эффективного частного сектора". При этом большая часть прибыли формируется не благодаря науке, а за счет коммерческого земледелия, иногда не имеющего никакого отношения к исследованиям.

Как объясняют в ФГИ, решение включить в проект "Земельный банк" приняли из-за отказа НААН от сотрудничества, чтобы прекратить теневое использование земель, не приносящих пользы государству.

Ученые выступили против

Как говорится в сообщении НААН, учреждение уже провело оптимизацию землепользования по распоряжению Кабмина 2021 года. За последние годы площадь земель НААН сократилась на 40%. На 1 января 2025 г. в распоряжении научных учреждений и предприятий НААН останется 276,7 тыс. га земли, из них 217,1 тыс. га – пашня. Это тот минимальный объем земли, который ученые считают необходимым для выполнения государственных программ и своих основных задач.

Поэтому НААН выступает категорически против изъятия земельных участков национальных научных центров, научно-исследовательских институтов и предприятий и уже обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмигалю и членам правительства с просьбой остановить это решение.

Отметим, что Госаудитслужба во время проведения планового государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ НААН выявила существенные недостатки и нарушения в ее деятельности на сумму более 1 млрд грн.

Кроме того, как обнаружили аудиторы, деятельность ведущей аграрной научной организации страны была малоэффективна в профильной сельскохозяйственной отрасли.

Заметим, работники НААН время от времени становятся фигурантами уголовных производств. Да, в декабре коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор по делу по факту незаконного завладения особо ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в 2013-2014 годах.

По решению суда 9 человек, среди которых 6 работников НААН, 2 бывших должностных лица Главного управления Госземагентства в Киевской области и 1 сотрудник Службы безопасности Украины, были признаны виновными в совершении преступления. Также НАБУ разоблачило эксдиректора опытного хозяйства НААН на хищении пшеницы на 23 миллиона.