У Академії аграрних наук планують забрати 135 тис. га земель: кому передадуть

Землі Національної академії аграрних наук (НААН) передають до державного підприємства "Резерв". Йдеться про ділянки площею 135 тисяч га, які не використовуються або не мають підтвердженого наукового призначення.

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Про це повідомив Фонд державного майна.

Чому землі НААН вирішили передати ДП "Резерв"

"Жодного "заволодіння" землею не відбувається. Мова йде виключно про передачу частини земель, які не використовуються або використовуються неефективно, до державного підприємства "Резерв" для прозорого управління. Ці землі не продаються, не приватизуються й не вилучаються з державної власності.", - наголошують у ФДМ.

Зазначається, що ДП "Резерв" є оператором проєкту "Земельний банк" і має забезпечити прозоре управління державними землями через систему Prozorro.Продажі. У перспективі підприємство буде інтегроване в єдину інституцію — державний земельний банк.

У ФДМ переконують, що мова йде виключно про землі, які перебувають у користуванні, але не мають підтвердження щодо їхнього наукового призначення. На основі аналізу було визначено 1 736 ділянок загальною площею 135 тис. га. В цей перелік не входять ділянки, які реально використовуються для польових досліджень, тваринництва чи освіти.

Повідомляється, що у травні 2024 року ФДМ передав ці дані для уточнення НААН.

"За 10 місяців — лише одна відповідь із пропозицією передати 65 тис. га, з яких 50 тис. га в окупації, а реально придатні — 7 тис. га", - підкреслили в ФДМ.

Там додали, що на 276 тис. га землекористування НААН за 2024 рік отримано 3,4 млрд грн виручки, що "в рази нижче показників ефективного приватного сектору". При цьому велика частина прибутку формується не завдяки науці, а за рахунок комерційного землеробства, яке іноді не має жодного відношення до досліджень.

Як пояснюють в ФДМ, рішення включити в проєкт "Земельний банк" ухвалили через відмову НААН від співпраці, щоб припинити тіньове використання земель, які не приносять користі державі.

Науковці виступили проти

Як йдеться у повідомленні НААН, установа вже провела оптимізацію землекористування згідно з розпорядженням Кабміну 2021 року. За останні роки площа земель НААН скоротилася на 40%. На 1 січня 2025 року у розпорядженні наукових установ і підприємств НААН залишиться 276,7 тис. га землі, з них 217,1 тис. га — рілля. Це той мінімальний обсяг землі, який науковці вважають необхідним для виконання державних програм і своїх основних завдань.

Тому НААН виступає категорично проти вилучення земельних ділянок національних наукових центрів, науково-дослідних інститутів та підприємств і вже звернулась до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та членів уряду з проханням зупинити це рішення.

Зауважимо, Держаудитслужба під час проведення планового державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм НААН виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 млрд грн.

Крім того, як виявили аудитори, діяльність провідної аграрної наукової організації країни була малоефективною у профільній сільськогосподарській галузі.

Зауважимо, працівники НААН час від часу стають фігурантами кримінальних проваджень. Так, у грудні колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України (НААН) у 2013-2014 роках.

За рішенням суду 9 осіб, серед яких 6 працівників НААН, 2 колишні посадові особи Головного управління Держземагентства у Київській області та 1 співробітник Служби безпеки України, були визнані винними у скоєнні злочину. Також НАБУ викрило ексдиректора дослідного господарства НААН на розкраданні пшениці на 23 мільйони.