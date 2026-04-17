"У нас нет ни часа без тревоги, но мы работаем и помогаем людям": "Аптека 9-1-1"

Сегодня роль фармацевта в Украине коренным образом изменилась: это уже не просто специалист, отпускающий лекарства. В прифронтовых городах аптеки стали местами, где люди ищут не только медикаменты, но и первую помощь или просто слово поддержки. Это новая реальность, в которой работать приходится, несмотря на постоянные риски.

Ежедневные обстрелы, дроны над головой и раненые, которые заходят в аптеку прямо с улицы — так сегодня выглядит работа фармацевтов в прифронтовых городах Украины. В постоянно подвергающемся атакам Никополе фармацевтка Анастасия Руснакова ежедневно выходит на работу, несмотря на опасность. Она говорит: тяжелее всего не взрывы рядом, а человеческая боль, которую приходится видеть ежеминутно.

Аптека Анастасии расположена на береговой линии – в одной из наиболее опасных частей города.

«На работу мы не ходим – мы прибегаем. Дроны постоянно охотятся за людьми, — рассказывает она. — Недавно прилет был буквально в 30 метрах от нас. В этот момент в аптеку забежала девушка с острой реакцией на стресс, мы помогали ей прийти в себя».

В городе практически не бывает тишины, воздушная тревога здесь практически круглосуточная. Особую опасность представляют новые дроны, которые трудно зафиксировать, поэтому приходится все время смотреть в небо.

Но даже в таких условиях аптека остается местом, куда люди приходят не только за лекарствами, но и за утешением. Многим важно просто выговориться. Война разделила и семью самой Анастасии: ее родители живут в деревне, где из-за обстрелов нет ни связи, ни воды, а аптеки давно закрыты. Дороги туда простреливаются, потому родители запретили дочери приезжать.

Анастасия Руснакова (на первый план)

«Первое, что сделаю после победы, поеду к ним. Мечтаю, чтобы мы снова собрались вместе», – делится Анастасия.

Она пришла в профессию во время пандемии и говорит, что по сравнению с войной эти трудности кажутся пустяками.

"Я ни дня не пожалела о своем выборе. Я каждый день помогаю людям и чувствую, что нужна обществу. Все эти испытания очень тяжелые, но они делают нас сильнее", - говорит фармацевтка.

История Анастасии ярко показывает: фармация гораздо больше, чем просто работа с лекарствами. В городах, живущих под обстрелами, работники аптек часто становятся первым звеном медицинской помощи. Именно поэтому для сети Аптека 9-1-1 поддержка таких специалистов стала приоритетом. Понимая, что за каждым профессионалом стоит будущее всей страны, компания активно инвестирует в образование и развитие молодежи.

Сегодня Аптека 9-1-1 уже подписала 75 меморандумов с учебными заведениями, помогая студентам пройти путь от первой практики до уверенной работы в аптеке. Важно, что компания поддерживает и тех, кто уже в строю: около 700 сотрудников сейчас повышают квалификацию при финансовой помощи сети. Это позволяет фармацевтам не только оставаться профессионалами, но и ощущать опору за спиной. Ведь история Анастасии доказывает: настоящее призвание фармацевта — не просто оказывать помощь, а давать людям чувство поддержки и надежды даже в самые сложные времена.