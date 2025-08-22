У "Приват24" произошел сбой: какие проблемы возникли у клиентов банка

22 августа в работе мобильного приложения "Приват24" произошел технический сбой. Некоторые пользователи сообщают, что не могут войти ни по телефону, ни по вебверсии банка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на жалобы пользователей.

Больше всего проблем у пользователей вызывает мобильный банкинг. На втором месте – оплата счетов.

"Сейчас могут наблюдаться сложности при входе в "Приват24" у некоторых клиентов. Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей. Простите прощение за временные неудобства!" – ответили нам в онлайн-поддержке банка.

У некоторых клиентов проблема с мероприятием исчезла после обновления до последней версии.

Обновлено в 15:06. Позже в банке сообщили Delo.ua, что сложности в работе "Приват24" устранены. "Сейчас сервисы работают в стандартном режиме, вы можете выполнить необходимые операции. Спасибо за ваше понимание", – говорится в сообщении.

Отметим, что в банке не назвали причин сбоя, а технические работы ранее не были анонсированы.

ПриватБанк является государственным банком. По итогам первого полугодия 2025 года он достиг рекордного финансового результата – 34,9 млрд гривен чистой прибыли после уплаты 25% налога на прибыль.