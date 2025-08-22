Запланована подія 2

У "Приват24" стався збій: які проблеми виникли у клієнтів банку

ноутбук
Деякі користувачі стикнулися з проблемами / Freepik

22 серпня у роботі мобільного застосунку "Приват24" стався технічний збій. Деякі користувачі повідомляють, що не можуть увійти ні через телефон, ні через вебверсію банку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на скарги користувачів.

Найбільше проблем у користувачів викликає мобільний банкінг. На другому місці - оплата рахунків.

"Наразі можуть спостерігатись складнощі під час входу в "Приват24" у деяких клієнтів. Наші фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" – відповіли нам в онлайн-підтримці банку.

У деяких клієнтів проблема із заходом в застосунок зникла після оновлення до останньої версії.

Оновлено о 15:06. Пізніше в банку повідомили Delo.ua, що складнощі в роботі "Приват24" усунуто. "Зараз сервіси працюють в стандартному режимі, ви можете виконати необхідні операції. Дякуємо за ваше розуміння", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у банку не назвали причин збою, а про технічні роботи раніше не було анонсовано.

ПриватБанк є державним банком. За підсумками першого півріччя 2025 року він досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток. 

Автор:
Тетяна Гойденко