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У Sense SuperApp появилась функция ИИ-распознавания реквизитов для платежей ФОП

Sense SuperApp от Sense Bank
Sense SuperApp от Sense Bank

Приложение Sense SuperApp от Sense Bank представило расширение возможностей для клиентов ФОП: теперь искусственный интеллект автоматически распознает реквизиты получателя – клиенту больше не нужно вводить их вручную.

Достаточно загрузить файл или скриншот с реквизитами, сделать фотосчёт или скопировать текст с реквизитами – и приложение заполнит все поля платежной инструкции самостоятельно. Клиенту остается только проверить корректность данных и подписать платеж.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо в разделе «Переводы» найти специальную иконку для быстрого добавления реквизитов. После нажатия открывается меню с вариантами: загрузить файл, сделать фотоснимки, выбрать изображение из галереи или вставить реквизиты текстом. После загрузки приложение передает данные в ИИ, автоматически распознает необходимую информацию и подставляет ее в соответствующие поля платежной инструкции.

Лимит суммы одного платежа с использованием ИИ-распознания – 150 000 грн. Максимальный размер загрузочного файла – 5 МБ. Поддерживаемые форматы: PDF, PNG, JPEG/JPG, HEIC, Word, Excel, TXT, а также текст из буфера обмена. Перед подтверждением платежа обязательно проверьте корректность всех заполненных полей.

Сервис также доступен и пользователям – физическим лицам  

Sense Bank продолжает развивать Sense SuperApp, внедряя технологические решения, делающие банковские сервисы более удобными и быстрыми для клиентов.