UCIF в Украине: стартовал проект усиления финансовой безопасности при поддержке Великобритании

флаги
Британия поможет Украине противодействовать незаконному финансированию / Depositphotos

В Украине начал работу международный проект технической помощи "Усиление способности противодействия незаконным финансам в Украине" (UCIF). Презентация инициативы прошла 24 ноября в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Цель – укрепление финансовой безопасности

Проект UCIF реализуется при поддержке Правительства Великобритании через Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO), а его сметная стоимость составляет 750 000 фунтов стерлингов.

Инициатива направлена на усиление способности Украины противодействовать незаконному финансированию и другим финансовым преступлениям.

Ключевые задачи и сотрудничество

Проект предусматривает укрепление системы предотвращения отмывания средств (AML/CFT), усовершенствование работы финансовой разведки и повышение эффективности правоохранительных органов.

Как отметили в Минфине, UCIF обеспечит экспертную поддержку и обучение для усиления регуляторно-надзорных механизмов.

Это касается широкого спектра подотчетных субъектов, регулируемых Минфином: от аудиторов и бухгалтеров до риелторов, торговцев драгоценными металлами и субъектов игорного бизнеса.

Сотрудничество с UCIF также будет способствовать выполнению Украиной обязательств в рамках инициативы Ukraine Facility по укреплению механизмов предотвращения финансовых нарушений, что критически важно в контексте европейской интеграции.

Справка

Программа Ukraine Facility начата в 2024 году решением Европейского парламента и Совета ЕС. Ее цель – помочь Украине с финансированием восстановления, модернизации и проведения реформ на пути к членству в ЕС.

Напомним, в конце сентября правительство Украины утвердило новый раздел правил публичных закупок за средства программы Ukraine Facility от ЕС, что обеспечивает соответствие международным обязательствам и повышает эффективность использования средств на восстановление и развитие страны.

Автор:
Татьяна Бессараб