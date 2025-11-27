UCIF в Україні: стартував проєкт посилення фінансової безпеки за підтримки Великої Британії

В Україні розпочав роботу міжнародний проєкт технічної допомоги “Посилення спроможності протидії незаконним фінансам в Україні” (UCIF). Презентація ініціативи відбулась 24 листопада у Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Мета – зміцнення фінансової безпеки

Проєкт UCIF реалізується за підтримки Уряду Великої Британії через Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку (FCDO), а його кошторисна вартість становить 750 000 фунтів стерлінгів.

Ініціатива має на меті посилити здатність України протидіяти незаконному фінансуванню та іншим фінансовим злочинам.

Ключові завдання та співпраця

Проєкт передбачає зміцнення системи запобігання відмиванню коштів (AML/CFT), удосконалення роботи фінансової розвідки та підвищення ефективності правоохоронних органів.

Як зазначили у Мінфіні, UCIF забезпечить експертну підтримку та навчання для посилення регуляторно-наглядових механізмів.

Це стосується широкого спектра підзвітних суб’єктів, які регулює Мінфін: від аудиторів та бухгалтерів до рієлторів, торговців дорогоцінними металами та суб'єктів грального бізнесу.

Співпраця з UCIF також сприятиме виконанню Україною зобов’язань у межах ініціативи Ukraine Facility щодо зміцнення механізмів запобігання фінансовим порушенням, що є критично важливим у контексті європейської інтеграції.

Довідково

Програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Її мета – допомогти Україні з фінансуванням відновлення, модернізації та проведення реформ на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд України затвердив новий розділ правил публічних закупівель за кошти програми Ukraine Facility від ЄС, що забезпечує відповідність міжнародним зобов’язанням та підвищує ефективність використання коштів на відновлення й розвиток країни.