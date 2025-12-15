Украина и Германия запускают программу JobConnect для поддержки реформ рынка труда

15 декабря Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) подписали Декларацию о намерениях поддержки реформ рынка труда в рамках вновь созданной программы JobConnect.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкеномики.

Инициатива направлена на усиление социально-экономического развития Украины и поддержку ее европейской интеграции.

Документ фиксирует общее видение сторон реформирования рынка труда в тесной связи с социальной политикой, укрепления институциональной способности государственных органов и повышения эффективности использования публичных ресурсов. Также Декларация предусматривает открытость для привлечения дополнительных международных партнеров.

По словам Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, программа JobConnect ориентирована на практические результаты для всех участников рынка труда. Она призвана предоставить гражданам эффективные инструменты для поиска работы, а бизнеса для подбора квалифицированных работников.

Программа предусматривает развитие современных сервисов занятости, новых подходов к подбору вакансий и обучения, а также решениям, способствующим возвращению людей на рынок труда и повышению их конкурентоспособности.

Подписание Декларации о намерениях является составляющей более широкой повестки дня реформ рынка труда в Украине и развития сотрудничества с международными партнерами для внедрения современных решений в сфере занятости.

JobConnect — вновь созданный проект, финансируемый Правительством Германии и внедряемый Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. С 2026 года Германия поддержит реализацию программы взносом в 10 млн. евро. Проект направлен на поддержку реформ рынка труда, усиление институциональной возможности и повышение эффективности использования публичных ресурсов в контексте европейской интеграции Украины.

Добавим, по данным НБУ ситуация на рынка труда в Украине несколько улучшилось по сравнению с прошлым годом. В то же время, дефицит кадров сохраняется и стимулирует дальнейший рост зарплат.