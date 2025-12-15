Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Германия запускают программу JobConnect для поддержки реформ рынка труда

Минэкеномики
Украина и Германия запускают программу JobConnect / Минэкономики

15 декабря Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) подписали Декларацию о намерениях поддержки реформ рынка труда в рамках вновь созданной программы JobConnect.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкеномики.

Инициатива направлена на усиление социально-экономического развития Украины и поддержку ее европейской интеграции.

Документ фиксирует общее видение сторон реформирования рынка труда в тесной связи с социальной политикой, укрепления институциональной способности государственных органов и повышения эффективности использования публичных ресурсов. Также Декларация предусматривает открытость для привлечения дополнительных международных партнеров.

По словам Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, программа JobConnect ориентирована на практические результаты для всех участников рынка труда. Она призвана предоставить гражданам эффективные инструменты для поиска работы, а бизнеса для подбора квалифицированных работников.

Программа предусматривает развитие современных сервисов занятости, новых подходов к подбору вакансий и обучения, а также решениям, способствующим возвращению людей на рынок труда и повышению их конкурентоспособности.

Подписание Декларации о намерениях является составляющей более широкой повестки дня реформ рынка труда в Украине и развития сотрудничества с международными партнерами для внедрения современных решений в сфере занятости.

JobConnect — вновь созданный проект, финансируемый Правительством Германии и внедряемый Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. С 2026 года Германия поддержит реализацию программы взносом в 10 млн. евро. Проект направлен на поддержку реформ рынка труда, усиление институциональной возможности и повышение эффективности использования публичных ресурсов в контексте европейской интеграции Украины.

Добавим, по данным НБУ ситуация на   рынка труда в Украине несколько улучшилось   по сравнению с прошлым годом. В то же время, дефицит кадров сохраняется и стимулирует дальнейший рост зарплат.

Автор:
Татьяна Гойденко