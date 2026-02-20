Запланована подія 2

Украина импортировала 1,3 ГВт аккумуляторов: этого хватит, чтобы питать Винницу 4 часа

В 2025 году Украина импортировала 1,3 ГВт аккумуляторных батарей. Этого достаточно, чтобы балансировать город масштаба Винницы в течение четырех часов. Об этом Delo.ua рассказал директор по маркетингу компании Atmosfera Тимур Якименко.

"В 2025 году Украина импортировала аккумуляторные батареи суммарной емкостью 1,3 ГВт. Этот объем может балансировать город масштаба Винницы около четырех часов в пиковые периоды", — сказал Якименко.

По его словам, тяжелая зима с повреждениями сетей и частыми отключениями повысила спрос на системы резервного питания и гибридные системы "СЭС+АКБ". Люди и предприятия делают акцент на надежности электроснабжения, поэтому импорт источников бесперебойного питания возрос.

Топменеджер также прогнозирует, что в 2026 году динамика импорта аккумуляторов сохранится на уровне 2025 года.

Бизнес развивает собственную энергетику после блекаутов

Блэкауты 2024 стали поворотной точкой для украинского бизнеса. Из-за нестабильных поставок электроэнергии компании делать   инвестиции в собственное поколение . Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы.

Вместе с ростом собственного поколения, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля нового поколения устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме. Из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика   "Укрэнерго" не может прогнозировать спрос   на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.

Другим трендом является цифровизация энергетической инфраструктуры, включая массовое внедрение разумных счетчиков и платформ управления потреблением. Такие решения критически важны для интеграции децентрализованного поколения и реализации механизмов активного потребления, включая net billing и автоматизированное управление нагрузками. К тому же при условии применения динамических цен это позволит бизнес-потребителям экономить на оплате энергоресурсов путем адаптации режимов энергопотребления в течение суток.

С начала полномасштабной войны украинские компании построили и планируют построить в ближайшие несколько лет 1,06 ГВт генерирующих мощностей, объем уже вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд грн.

Автор:
Степан Крьока