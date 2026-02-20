Україна імпортувала 1,3 ГВт акумуляторів: цього вистачить, щоб живити Вінницю 4 години

У 2025 році Україна імпортувала 1,3 ГВт акумуляторних батарей. Цього достатньо, щоб балансувати місто масштабу Вінниці протягом чотирьох годин. Про це Delo.ua розповів директор з маркетингу компанії Atmosfera Тимур Якименко.

"У 2025 році Україна імпортувала акумуляторні батареї сумарною ємністю 1,3 ГВт. Цей обсяг може балансувати місто масштабу Вінниці приблизно чотири години у пікові періоди", — сказав Якименко.

За його словами, важка зима з пошкодженнями мереж і частими відключеннями підвищила попит на системи резервного живлення та гібридні системи "СЕС + АКБ". Люди й підприємства роблять акцент на надійності електропостачання, саме тому імпорт джерел безперебійного живлення зріс.

Топменеджер також прогнозує, що у 2026 році динаміка імпорту акумуляторних батарей збережеться на рівні 2025 року.

Бізнес розвиває власну енергетику після блекаутів

Блекаути 2024 року стали поворотною точкою для українського бізнесу. Через нестабільні поставки електроенергії компанії робити інвестиції у власну генерацію. Найпоширенішими рішеннями стали сонячні електростанції, газопоршневі когенераційні установки та дизельні генератори.

Разом зі зростанням власної генерації, бізнес та енергосистема зіштовхнулися з низкою проблем. Перша проблема неочевидна: левова частка нової генерації встановлювалась бізнесом для самозабезпечення та не була під'єднана до енергосистеми. Через велику кількість генерації, що знаходиться поза лічильником "Укренерго" не може прогнозувати попит на електроенергію і відповідно коректно змоделювати розвиток енергосистеми.

Іншим трендом стан цифровізація енергетичної інфраструктури, включно з масовим впровадженням розумних лічильників та платформ управління споживанням. Такі рішення критично важливі для інтеграції децентралізованої генерації та реалізації механізмів активного споживання, включаючи net billing та автоматизоване керування навантаженнями. До того ж за умови застосування динамічних цін, це дозволить бізнес-споживачам економити на оплаті енергоресурсів — шляхом адаптації режимів енергоспоживання впродовж доби.

Від початку повномасштабної війни українські компанії побудували та планують побудувати у найближчі кілька років 1,06 ГВт генеруючих потужностей, а обсяг вже вкладених та запланованих інвестицій складає 28,9 млрд грн.