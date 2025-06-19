Украина планирует увеличить импорт газа по Трансбалканскому маршруту

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) работает над расширением маршрутов для дополнительного импорта газа в Украину, а также обеспечение его транспортировки по украинской газотранспортной системе в страны Центральной и Восточной Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Увеличить мощность

Отмечается, что ОГТСУ совместно с операторами ГТС соседних стран работает над обеспечением долгосрочной коммерческой конкурентоспособности Трансбалканского коридора (Вертикального коридора).

"Имея общий продукт — транспортировку газа из других стран, в частности из Греции, Болгарии, Румынии, в Украину с использованием экономически выгодного тарифа, мы можем увеличить мощность и тарифные доходы каждой из стран участниц, а также обеспечить поступление ресурса нероссийского происхождения, соответствующего стратегии ЕС", — отметил Николай Колесник, замминистра энергетики Украины.

По его словам, это путь интеграции украинской инфраструктуры в общеевропейскую на достаточно конкурентоспособных условиях и с ресурсом для покрытия потребления центральной и восточной Европы.

Сообщается, что ближайший ежемесячный аукцион пройдет 23 июня 2025 года.

Замминистра призвал трейдеров к активному участию в бронировании продукта. В конце 2024 установлена гарантированная мощность на уровне 7 млн м³ в сутки. Сейчас стороны работают над увеличением гарантированной мощности до 11,5 млн. м³ в сутки уже в 2025 году.

Также недавно Украина и Польша договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта газа до 12,4 млн. куб. м в сутки с 1 июля.

Импорт газа в Украину по Трансбалканскому маршруту

27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.

Целью этой инициативы является альтернативные и конкурентные пути поставки природного газа — от терминалов СПГ в Греции до украинских потребителей.

19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создания газового коридора "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора ". В этот коридор входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова.