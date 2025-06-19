Україна планує збільшити імпорт газу Трансбалканським маршрутом

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) працює над розширенням маршрутів для додаткового імпорту газу до України, а також забезпечення його транспортування українською газотранспортною системою до країн Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Збільшити потужність

Зазначається, що ОГТСУ, спільно з операторами ГТС сусідніх країн, працює над забезпеченням довгострокової комерційної конкурентоспроможності Трансбалканського коридору (Вертикального коридору).

"Маючи спільний продукт — транспортування газу з інших країн, зокрема з Греції, Болгарії, Румунії, до України з використанням економічно вигідного тарифу, ми можемо збільшити потужність і тарифні доходи кожної з країн учасниць, а також забезпечити надходження ресурсу неросійського походження, що відповідає стратегії ЄС", — зазначив Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.

За його словами, це шлях інтеграції української наявної інфраструктури в загальноєвропейську на досить конкурентоспроможних умовах та з ресурсом для покриття споживання центральної та східної Європи.

Повідомляється, що найближчий щомісячний аукціон відбудеться 23 червня 2025 року.

Заступник міністра закликав трейдерів до активної участі в бронюванні продукту. Наприкінці 2024 року встановлено гарантовану потужність на рівні 7 млн м³ на добу. Зараз сторони працюють над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн м³ на добу вже у 2025 році.

Також нещодавно Україна та Польща домовилися про збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу до 12,4 млн куб м на добу з 1 липня.

Імпорт газу в Україну Трансбалканським маршрутом

27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.

Ця ініціатива має на меті забезпечити альтернативні та конкурентні шляхи постачання природного газу — від терміналів СПГ у Греції до українських споживачів.

19 січня Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового коридору "Південь-Північ" або так званого "Вертикального коридору". До даного коридору входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.