Украина получила $196 млн льготного финансирования от Всемирного банка

В декабре Украина получила 196,3 млн. долларов США льготного финансирования от Всемирного банка под гарантии Правительства Японии через фонд ADVANCE Ukraine. Средства привлечены в рамках проекта SURGe — "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Финансирование поступило в общий фонд Государственного бюджета Украины и направлено на усиление устойчивости публичных финансов.

Проект SURGe реализуется на Украине с конца 2024 года. По состоянию на сегодняшний день Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на сумму более 1 млрд долларов США в рамках этой программы, в том числе 10 млн долларов США грантового финансирования для поддержки внедрения институциональных реформ.

Проект реализуется с применением инструмента Program-for-Results (PforR), предусматривающего предоставление финансирования непосредственно при достижении конкретных результатов реформ. Каждый транш подтверждает выполнение определенных характеристик эффективности.

Для получения очередного финансирования Украина выполнила ряд ключевых условий. В частности, более 300 общин получили дополнительные гранты после введения обновленных критериев распределения ресурсов, по меньшей мере 400 общин интегрировали гендерную информацию в среднесрочные бюджетные планы, а также подготовлено более 50 специалистов центральных органов исполнительной власти по вопросам управления публичными инвестициями по новым процедурам.

Кроме того, Государственная налоговая служба разработала распорядительные акты в рамках экспериментального проекта по управлению налоговыми рисками.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что проект SURGe является важнейшим инструментом укрепления институциональной способности и финансовой устойчивости Украины в условиях войны. За год реализации программы в государственный бюджет уже поступило более 876 млн долларов США.

Целью проекта является поддержка правительства Украины в создании современной системы управления публичными инвестициями в условиях войны и послевоенного восстановления. Программа включает совершенствование фискального управления на местном уровне, развитие среднесрочного бюджетирования в общинах, повышение эффективности администрирования доходов, а также интеграцию гендерных и климатических подходов в финансовую политику .

Напомним, в октябре Украина получила транш в размере 133 млн. долларов США от Всемирного банка.

О проекте SURG е

Проект SURGe – это международные проекты технической помощи Украине, которые включают как проект "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (финансируется правительством Канады) для поддержки реформ управления и экономического развития, так и проект Всемирного банка "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (связанный с правительством Японии), направленный на улучшение и улучшение.