Україна отримала $196 млн пільгового фінансування від Світового банку

У грудні Україна отримала 196,3 млн доларів США пільгового фінансування від Світового банку під гарантії Уряду Японії через фонд ADVANCE Ukraine. Кошти залучено в межах проєкту SURGe — "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Фінансування надійшло до загального фонду Державного бюджету України та спрямоване на посилення стійкості публічних фінансів.

Проєкт SURGe реалізується в Україні з кінця 2024 року. Станом на сьогодні Світовий банк уклав з Україною угоди на суму понад 1 млрд доларів США в межах цієї програми, зокрема 10 млн доларів США грантового фінансування для підтримки впровадження інституційних реформ.

Проєкт реалізується із застосуванням інструменту Program-for-Results (PforR), який передбачає надання фінансування безпосередньо за досягнення конкретних результатів реформ. Кожен транш підтверджує виконання визначених показників ефективності.

Для отримання чергового фінансування Україна виконала низку ключових умов. Зокрема, понад 300 громад отримали додаткові гранти після запровадження оновлених критеріїв розподілу ресурсів, щонайменше 400 громад інтегрували гендерну інформацію до середньострокових бюджетних планів, а також підготовлено понад 50 фахівців центральних органів виконавчої влади з питань управління публічними інвестиціями за новими процедурами.

Крім того, Державна податкова служба розробила розпорядчі акти в межах експериментального проєкту з управління податковими ризиками.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що проєкт SURGe є важливим інструментом зміцнення інституційної спроможності та фінансової стійкості України в умовах війни. За понад рік реалізації програми до державного бюджету вже надійшло понад 876 млн доларів США.

Метою проєкту є підтримка уряду України у створенні сучасної системи управління публічними інвестиціями в умовах війни та післявоєнного відновлення. Програма охоплює вдосконалення фіскального управління на місцевому рівні, розвиток середньострокового бюджетування в громадах, підвищення ефективності адміністрування доходів, а також інтеграцію гендерних і кліматичних підходів у фінансову політику.

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала транш у розмірі 133 млн доларів США від Світового банку.

Про проєкт SURG е

Проєкт SURGe – це міжнародні проєкти технічної допомоги Україні, які включають як проєкт "Супровід урядових реформ в Україні" (фінансується урядом Канади) для підтримки реформ управління та економічного розвитку, так і проєкт Світового банку "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (пов'язаний з урядом Японії), спрямований на покращення управління інвестиціями та відновлення країни.