Украина созывает "Энергетический Рамштайн"

Министерство иностранных дел Украины вместе с Министерством энергетики созывает "Энергетический Рамштайн", на котором рассчитывают получить от партнеров дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что Украина находится на постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.

"Все зарубежные дипломатические учреждения поручены также максимально мобилизовать поддержку доноров для адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам, в том числе энергетическим оборудованием", - подчеркнул Сибига.

Помощь от партнеров

Министр напомнил, что на этой неделе Украина получила большой пакет в 200 миллионов долларов от Норвегии — для закупки газа и оборудования.

Также Италия уже начала доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1,85 млн. евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам.

Глава МИД подчеркнул, что уже в ближайшее время Украина ожидает новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от других партнеров. На подходе также дополнительные двусторонние пакеты поддержки способностей ПВО.

"Россия не только провалится со своими планами сломать дух украинцев холодом и террором. Мы обязательно привлечем российских преступников к ответственности за геноцид, военные преступления и преступления против человечности - ведь именно так квалифицируются нынешние действия РФ в международном уголовном праве", - резюмировал Сибига.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что означает чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.