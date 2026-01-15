СБУ квалифицирует удары РФ по энергетике Украины как преступления против человечности

Служба безопасности Украины установила, что системные удары России по критической энергетической инфраструктуре нашего государства имеют признаки преступлений против человечности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ эти действия являются частью последовательной политики кремля, направленной на создание условий, угрожающих жизни и здоровью украинского населения.

С начала отопительного сезона 2025 СБУ задокументировала 256 воздушных атак РФ на энергообъекты и системы теплоснабжения. В частности:

11 гидроэлектростанций и 45 больших теплоэлектроцентралей подверглись целенаправленным ударам;

49 точечных ударов пришлось на тепловые электростанции, 151 – на электроподстанции;

атаки осуществлялись с применением десятков дронов и ракет, в частности "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронов "Герань".

Больше обстрелов зафиксировано в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Последствия для гражданского населения

Атаки России при резком похолодании привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушениям водоснабжения в домах миллионов украинцев.

СБУ квалифицирует эти системные удары как преступления против человечности по статье 442-1 Уголовного кодекса. Эта статья определяет такие действия, как международные преступления, за которые предусмотрена ответственность как в украинских, так и зарубежных судах.

Следователи работают на месте каждого удара, собирая доказательства, чтобы привлечь всех причастных к ответственности. Расследование проводится при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Добавим, вчера президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры. По словам Зеленского, в энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации, а в Киеве создан штаб по координации ситуации, который будет действовать постоянно.