СБУ кваліфікує удари РФ по енергетиці України як злочини проти людяності

Служба безпеки України встановила, що системні удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі нашої держави мають ознаки злочинів проти людяності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ.

За даними СБУ, ці дії є частиною послідовної політики кремля, спрямованої на створення умов, що загрожують життю та здоров’ю українського населення.

З початку опалювального сезону 2025 року СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання. Зокрема:

11 гідроелектростанцій та 45 великих теплоелектроцентралей зазнали цілеспрямованих ударів;

49 точкових ударів припало на теплові електростанції, 151 — на електропідстанції;

атаки здійснювалися із застосуванням десятків дронів та ракет, зокрема "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" та дронів "Герань".

Найбільше обстрілів зафіксовано у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Наслідки для цивільного населення

Атаки Росії під час різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії та тепла, а також до порушень водопостачання у домівках мільйонів українців.

СБУ кваліфікує ці системні удари як злочини проти людяності за статтею 442-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття визначає такі дії як міжнародні злочини, за які передбачена відповідальність як в українських, так і закордонних судах.

Слідчі працюють на місці кожного удару, збираючи докази, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності. Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Додамо, вчора президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури. За словами Зеленського, в енергетиці буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, а у Києві — утворено штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно.