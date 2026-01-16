Україна скликає "Енергетичний Рамштайн"

Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством енергетики скликає "Енергетичний Рамштайн", на якому розраховують отримати від партнерів додаткові внески та конкретні зобовʼязання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що Україна перебуває на постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду.

"Всі закордонні дипломатичні установи мають доручення також максимально мобілізувати підтримку донорів для адресної допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема енергетичним обладнанням", - підкреслив Сибіга.

Допомога від партнерів

Міністр нагадав, що цього тижня Україна отримала великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії — для закупівлі газу та обладнання.

Також Італія вже почала доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1,85 млн євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам.

Очільник МЗС наголосив, що вже найближчим часом Україна очікує нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. На підході також додаткові двосторонні пакети підтримки спроможностей ППО.

"Росія не лише провалиться зі своїми планами зламати дух українців холодом і терором. Ми обовʼязково притягнемо російських злочинців до відповідальності за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності — адже саме так кваліфікуються нинішні дії РФ в міжнародному кримінальному праві", - резюмував Сибіга.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.