Украина созывает Совет Безопасности ООН после очередного обстрела столицы

В ответ на ракетный удар России по Киеву 31 июля Украина созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН. Обсуждение запланировано на 1 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибиги.

О срочном заседании Совбеза ООН

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН по очередной эскалации со стороны России. В частности, речь идет о ракетных обстрелах Киева 31 июля, которые привели к гибели мирных жителей и значительным разрушениям в столице.

Как сообщил Сибига, экстренное заседание состоится 1 августа вечером по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины".

По словам Сибиги, такие действия России свидетельствуют об отказе Кремля от любых мирных инициатив, а у международного сообщества есть ресурсы и инструменты, чтобы остановить агрессию — путем последовательного давления и четкого требования полного и немедленного прекращения огня.

Предстоящее заседание Совета Безопасности станет важной международной платформой для удостоверения солидарности с Украиной и решительной реакции на угрозу безопасности со стороны России.

По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по состоянию на утро 1 августа в результате российских ракетных обстрелов погибли 26 человек.

"К сожалению, количество погибших возросло до 26 человек. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

Напомним, 31 июля ночью враг атаковал столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд.

Шаги к миру

Напомним, Соединенные Штаты Америки призвали к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией не позднее 8 августа.

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. Эти пошлины будут также касаться третьих стран, покупающих российские энергоносители, таких как Китай и Индия. В Вашингтоне рассматривают такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающую Кремлю обойти действующие санкции.