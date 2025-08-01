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Україна скликає Раду Безпеки ООН після чергового обстрілу столиці

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Радбез ООН збереться через війну Росії проти України

У відповідь на ракетний удар Росії по Києву 31 липня, Україна скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН. Обговорення заплановане на 1 серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Про термінове засідання Радбезу ООН

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з черговою ескалацією з боку Росії. Зокрема, мова йде про ракетний обстріл Києва 31 липня, який призвів до загибелі мирних жителів і значних руйнувань у столиці.

Як повідомив Сибіга, екстрене засідання відбудеться 1 серпня ввечері за пунктом порядку денного "Підтримка миру та безпеки України".

За словами Сибіги, такі дії Росії свідчать про відмову Кремля від будь-яких мирних ініціатив, а міжнародна спільнота має ресурси й інструменти, щоб зупинити агресію — шляхом послідовного тиску та чіткої вимоги повного й негайного припинення вогню.

Майбутнє засідання Ради Безпеки стане важливою міжнародною платформою для засвідчення солідарності з Україною та рішучої реакції на загрозу безпеці з боку Росії.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, станом на ранок 1 серпня внаслідок російського ракетного обстрілу загинули 28 осіб. 

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28", - написав він.

Нагадаємо, 31 липня, вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. 

Кроки до миру

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки закликали до укладення мирної угоди між Україною та Росією не пізніше 8 серпня. 

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.

Автор:
Ольга Опенько