Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и сократила импорт

В течение недели со 2 по 8 марта Украина в минимальных объемах возобновила поставки электроэнергии в Молдову. Общий объем экспорта составил 0,04 тыс. МВт/час. Снабжение осуществлялось в ночные и утренние часы 5 и 6 марта. Последний раз экспорт электроэнергии из Украины наблюдался 10 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение DIXI Group.

Одновременно объемы импорта электроэнергии продолжили сокращаться. За неделю Украина закупила 213,2 тыс. МВт/ч, что на 30% меньше, чем неделей ранее. Это уже вторая неделя подряд, когда объемы импорта уменьшаются.

Наибольшие поставки поступали из Венгрии - 100,1 тыс. МВт/ч, далее из Румынии (39,7 тыс. МВт/ч), Словакии (35,5 тыс. МВт/ч), Польши (34,1 тыс. МВт/ч) и Молдовы (3,8 тыс. МВт/ч). По сравнению с предыдущей неделей, импорт от всех партнеров сократился на 27–47%.

Сокращение импорта и возобновление экспорта объясняются прежде всего погодными условиями. Повышение температуры и рост генерации из возобновляемых источников – солнечных и гидроэлектростанций – уменьшили нагрузку на энергосистему. В некоторые часы возник профицит электроэнергии, что позволило возобновить экспорт в Молдову.

Несмотря на определенное улучшение баланса, ситуация безопасности остается сложной. В течение недели российские обстрелы энергетической инфраструктуры продолжались. 7 марта произошла очередная массированная атака, после которой суточный импорт электроэнергии вырос до 32,4 тыс. МВт/ч, на 25% больше, чем накануне.

Отмечается, что отдельные регионы, в частности Одесская область и прифронтовые населенные пункты, продолжают испытывать проблемы со снабжением электроэнергией из-за повреждений сетей, что затрудняет удовлетворение потребностей потребителей.

Напомним, что начала плановые ремонтные работы на одном из энергоблоков АЭС. Поэтому в понедельник, 9 марта, объем импорта электричества из стран ЕС и Молдовы вырос до 35 тыс. МВт/час.