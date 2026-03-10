Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та скоротила імпорт

Протягом тижня з 2 до 8 березня Україна у мінімальних обсягах відновила постачання електроенергії до Молдови. Загальний обсяг експорту склав 0,04 тис. МВт/год. Постачання здійснювалося у нічні та ранкові години 5 та 6 березня. Востаннє експорт електроенергії з України спостерігався 10 листопада 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення DIXI Group.

Одночасно обсяги імпорту електроенергії продовжили скорочуватися. За тиждень Україна закупила 213,2 тис. МВт/год, що на 30% менше, ніж тижнем раніше. Це вже другий тиждень поспіль, коли обсяги імпорту зменшуються.

Найбільші постачання надходили з Угорщини — 100,1 тис. МВт/год, далі з Румунії (39,7 тис. МВт/год), Словаччини (35,5 тис. МВт/год), Польщі (34,1 тис. МВт/год) та Молдови (3,8 тис. МВт/год). У порівнянні з попереднім тижнем імпорт від усіх партнерів скоротився на 27–47%.

Скорочення імпорту та відновлення експорту пояснюються насамперед погодними умовами. Підвищення температури та зростання генерації з відновлюваних джерел — сонячних та гідроелектростанцій — зменшили навантаження на енергосистему. У деякі години виникав профіцит електроенергії, що дозволило поновити експорт до Молдови.

Попри певне покращення балансу, безпекова ситуація залишається складною. Протягом тижня російські обстріли енергетичної інфраструктури продовжувалися. 7 березня відбулася чергова масована атака, після якої добовий імпорт електроенергії зріс до 32,4 тис. МВт/год, на 25% більше, ніж напередодні.

Зазначається, що окремі регіони, зокрема Одеська область та прифронтові населені пункти, продовжують відчувати проблеми з постачанням електроенергії через пошкодження мереж, що ускладнює задоволення потреб споживачів.

Нагадаємо, що розпочала планові ремонтні роботи на одному з енергоблоків АЕС. Через це у понеділок, 9 березня, обсяг імпорту електрики з країн ЄС та Молдови зріс до 35 тис. МВт/год.