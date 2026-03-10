Без електропостачання залишилася частина споживачів п’яти областей: де немає світла

10 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити оселі українців, соціальну інфраструктуру та підприємства", - наголосив Некрасов.

Графіки відключень

Заступник міністра зауважив, що у деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у регіонах.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.