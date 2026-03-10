Без электроснабжения осталась часть потребителей пяти областей: где нет света

10 марта из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить дома украинцев, социальную инфраструктуру и предприятия", - подчеркнул Некрасов.

Графики отключений

Замминистра отметил, что в некоторых регионах прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Также в течение дня в регионах действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.