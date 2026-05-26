Украинцам заблокировали карточки из-за ошибочно засчитанных 1500 грн

В Украине из-за технического сбоя некоторым гражданам повторно насчитали выплату в 1500 грн, после чего части из них начали блокировать карточки и списывать средства назад

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он напомнил, что такую выплату наиболее нуждающимся категориям населения Кабмин анонсировал в апреле. Гетманцев рассказал, что из-за технических сбоев некоторые выплаты поступили повторно. Не зная об ошибке, люди использовали средства, а их за это наказали, заблокировав карты.

По словам нардепа, при этом граждан никто не проинформировал о том, что по ошибке зачисленные средства нельзя использовать, и Пенсионный фонд списывает их обратно. Люди узнают о проблеме уже после блокировки карт или списания средств.

"При этом многие даже не сразу понимали, что их карточка заблокирована. Люди узнавали о проблеме уже во время попытки воспользоваться средствами или получить следующие социальные выплаты, не имея никаких понятных объяснений причин блокирования. Для многих это стало настоящим стрессом, ведь речь идет о средствах на потребности первой необходимости. 1500 грн. Людям обещают, что средства будут возвращены, однако сама ситуация абсолютно недопустима", - написал Гетманцев.

Отметим, что речь идет о целевых выплатах для уязвимых категорий, начавшихся с 1 апреля. Их получили пенсионеры, люди с инвалидностью, малоимущие семьи, многодетные семьи, одинокие матери и некоторые другие категории.