Українцям заблокували картки через помилково зараховані 1500 грн

В Україні через технічний збій деяким громадянам повторно нарахували виплату у 1500 грн, після чого частині з них почали блокувати картки та списувати кошти назад

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Він нагадав, що таку виплату найбільш нужденним категоріям населення Кабмін анонсував у квітні. Гетманцев розповів, що через технічні збої деякі виплати надійшли повторно. Не знаючи про помилку, люди використовували кошти, а їх за це покарали, заблокувавши карти.

За словами нардепа, при цьому громадян ніхто не поінформував про те, що помилково зараховані кошти не можна використати, і Пенсійний фонд списує їх назад. Люди дізнаються про проблему вже після блокування карток або списання коштів.

"При цьому багато людей навіть не одразу розуміли, що їхня картка заблокована. Люди дізнавалися про проблему вже під час спроби скористатися коштами або отримати наступні соціальні виплати, не маючи жодних зрозумілих пояснень причин блокування. Для багатьох це стало справжнім стресом, адже мова йде про кошти на потреби першої необхідності. Більше того, наразі є випадки, коли Пенсійний фонд двічі списав 1500 грн. Людям обіцяють, що кошти будуть повернуті, однак сама ситуація є абсолютно неприпустимою", - написав Гетманцев.

Зауважимо, що йдеться про цільові виплати для вразливих категорій, які розпочалися з 1 квітня. Їх отримали пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, самотні матері та деякі інші категорії.