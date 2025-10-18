Украинская компания Smartass строит фитнес-студию на Бали и расширяет сеть

Украинская компания Smartass начала строительство нового фитнес-пространства на Бали. Это будет классическая франшиза вместе с бывшим клиентом и девелопером Денисом Артюхом, реализующим большой комплекс Novo Ubud, частью которого станет студия Smartass.

Об этом рассказала управляющая партнерша компании Екатерина Кузьменко в интервью Delo.ua.

По ее словам, комплекс будет включать в себя жилую часть, ресторан, салон красоты и магазин. Украинская команда занимается дизайном и авторским наблюдением, в то время как строительство выполняет франчайзи.

Общие инвестиции составляют €1,2 млн, а окупаемость проекта планируется через 5 лет, рассказала Кузьменко.

Она добавила, что сейчас компания формирует таргет-стратегию для глобального развития. Рассматриваются потенциальные рынки: Дубай, Лиссабон и испанские города Валенсия, Мадрид и, возможно, Аликанте. План на 2026 год – открыть две локации в этих регионах как тест партнерства "под локацию".

Окупаемость и франшизы

Что касается окупаемости, то в Украине большинство локаций окупаются за 3–3,5 года благодаря более низким арендным ставкам и высокому трафику посетителей (200–650 на локацию в зависимости от площади).

Кузьменко рассказала, что первый киевский клуб, стоимостью которого составил 1 млн евро, окупился за 4 года.

По ее словам, за рубежом окупаемость длиннее из-за более высоких расходов на зарплаты, аренду, налоги, более дорогое строительство и бюрократию. Пространство на Бали – исключение, потому что строят быстро и относительно недорого.

Smartass предлагает две модели франшизы:

Классическая франшиза – для тех, кто активно хочет управлять бизнесом. Франчайзи получает все стандарты, обучение, подбор и запуск команды. Паушальный взнос – €60 000 плюс 7% от оборота.

Управленческая франшиза – для пассивных инвесторов. Smartass управляет клубом, подбирает команду, настраивает CRM, маркетинговую стратегию, мини-кафе и операционную деятельность, а франчайзи получает 65% прибыли, 35% – компания.

За рубежом у компании уже два клуба — в Софии и Варшаве. В Софии действует классическая франшиза, а в Варшаве - "квази"-модель с франчайзи Андреем Гавриловым. С ним в скором времени откроют еще три клуба по классической франшизе: во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске. Во Львове это будет уже третья локация, открытие запланировано на март-апрель 2026 года.

Компания сопровождает все этапы: от архитектуры к операциям, подключает клуб к сайту, предоставляет приложение и CRM-систему, помогает запускать бизнес и остается рядом после открытия.

Smartass планирует создать мировую сеть из более чем 30 спортивных пространств. В настоящее время в работе компании 10 работающих фитнес-пространств и еще 5 на этапе строительства: в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Киеве и на Бали.