Українська компанія Smartass будує фітнес-студію на Балі та розширює мережу

Українська компанія Smartass розпочала будівництво нового фітнес-простору на Балі. Це буде класична франшиза разом із колишнім клієнтом і девелопером Денисом Артюхом, який реалізує великий комплекс Novo Ubud, частиною якого стане студія Smartass.

Про це розповіла керуюча партнерка компанії Катерина Кузьменко в інтерв'ю Delo.ua.

За її словами, комплекс включатиме житлову частину, ресторан, салон краси та магазин. Українська команда займається дизайном та авторським наглядом, тоді як будівництво виконує франчайзі.

Загальні інвестиції становлять €1,2 млн, а окупність проєкту планується за 5 років, розповіла Кузьменко.

Вона додала, що зараз компанія формує таргет-стратегію для глобального розвитку. Розглядаються потенційні ринки: Дубай, Лісабон та іспанські міста — Валенсія, Мадрид і, можливо, Аліканте. План на 2026 рік — відкрити дві локації у цих регіонах як тест партнерства "під локацію".

Окупність та франшизи

Щодо стосується окупності, то в Україні більшість локацій окуповуються за 3–3,5 роки завдяки нижчим орендним ставкам і високому трафіку відвідувачів (200–650 на локацію, залежно від площі).

Кузьменко розповіла, що перший київський клуб, вартістю якого становила 1 млн євро, окупився за 4 роки.

За її словами, за кордоном окупність довша через вищі видатки на зарплати, оренду, податки, дорожче будівництво та бюрократію. Простір на Балі — виняток, бо будують швидко і відносно недорого.

Smartass пропонує дві моделі франшизи:

Класична франшиза — для тих, хто активно хоче керувати бізнесом. Франчайзі отримує всі стандарти, навчання, підбір і запуск команди. Паушальний внесок — €60 000 плюс 7% від обороту.

Управлінська франшиза — для пасивних інвесторів. Smartass управляє клубом, підбирає команду, налаштовує CRM, маркетингову стратегію, міні-кафе та операційну діяльність, а франчайзі отримує 65% прибутку, 35% — компанія.

За кордоном компанія вже має два клуби — у Софії та Варшаві. У Софії діє класична франшиза, а у Варшаві — "квазі"-модель з франчайзі Андрієм Гаврилівим. З ним незабаром відкриють ще три клуби по класичній франшизі: у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську. У Львові це буде вже третя локація, відкриття заплановане на березень–квітень 2026 року.

Компанія супроводжує всі етапи: від архітектури до операцій, підключає клуб до сайту, надає застосунок та CRM-систему, допомагає запускати бізнес і залишається поруч після відкриття.

Smartass планує створити світову мережу з понад 30 спортивних просторів. Наразі в роботі компанії 10 працюючих фітнес-просторів і ще 5 на етапі будівництва: в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Києві та на Балі.