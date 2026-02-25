Запланована подія 2

Украинская пивоварня вышла на рынок Польши

Украинская пивоварня «Уманьпиво» вышла на польский рынок:

Украинская пивоварня "Уманьпиво" вышла на рынок Польши. Теперь продукцию бренда можно приобрести в сетях магазинов BestMarket и LUBART Keg Market в восьми городах страны: Варшаве, Кракове, Лодзи, Торуне, Познани, Щецине, Катовице, Гданьске и других.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что одним из главных партнеров пивоварни на рынке стала сеть BestMarket, представленная в Польше 20+ собственными магазинами. Второй партнер – LUBART Keg Market – обслуживает более 100 торговых точек по всей стране.

По словам представителей компании, всего за прошлый год "Уманьпиво" экспортировало в Польшу более 848 тыс. литров напитков. Это равняется около 56 грузовикам продукции.

На польском рынке представлен почти весь ассортимент украинской пивоварни.

"Потребители за рубежом предпочитают знакомые вкусы - поэтому преимущественно выбирают традиционные сорта пива. Крафтовые новинки составляют на этом рынке небольшую долю - около 1% от экспортированного ассортимента", - рассказывает Олег Бахтин, менеджер по экспортным продажам "Уманьпиво".

Он добавляет, что избрали для экспансии польский рынок по ряду причин: географической близости, роли логистического хаба для ЕС и значительной украинской диаспоре.

Пивоварня "Уманьпиво" работает с 1878 года в городе Умань. Специализируется на производстве классического и крафтового пива, сидров и лимонадов.

Напомним, второй по величине производитель пива в мире, нидерландская компания Heineken, начинает масштабную реструктуризацию. Из-за финансовых трудностей потребителей и смены рыночных трендов компания сокращает 6000 сотрудников и снижает прогнозы прибыли на 2026 год.

Автор:
Светлана Манько