Українська пивоварня вийшла на ринок Польщі

Українська пивоварня "Уманьпиво" вийшла на ринок Польщі. Тепер продукцію бренду можна придбати у мережах магазинів BestMarket та LUBART Keg Market у восьми містах країни: Варшаві, Кракові, Лодзі, Торуні, Познані, Щецині, Катовіце, Гданську та інших.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що одним із головних партнерів пивоварні на ринку стала мережа BestMarket, яка представлена у Польщі 20+ власними магазинами. Другий партнер – LUBART Keg Market – обслуговує понад 100 торгових точок по всій країні.

За словами представників компанії, всього за минулий рік "Уманьпиво" експортувала до Польщі понад 848 тис. літрів напоїв. Це дорівнює близько 56 вантажівкам продукції.

На польському ринку представлений майже весь асортимент української пивоварні.

"Споживачі за кордоном надають перевагу знайомим смакам – тому переважно вибирають традиційні сорти пива. Крафтові новинки складають на цьому ринку невелику частку – близько 1% від експортованого асортименту", – розповідає Олег Бахтін, менеджер з експортних продажів "Уманьпиво".

Він додає, що обрали для експансії польський ринок через низку причин: географічну близькість, роль логістичного хабу для ЄС та значну українську діаспору.

Пивоварня "Уманьпиво" працює з 1878 року в місті Умань. Спеціалізується на виробництві класичного та крафтового пива, сидрів та лимонадів.

