Українська пивоварня вийшла на ринок Польщі

уманьпиво
Українська пивоварня «Уманьпиво» вийшла на польський ринок:

Українська пивоварня "Уманьпиво" вийшла на ринок Польщі. Тепер продукцію бренду можна придбати у мережах магазинів BestMarket та LUBART Keg Market у восьми містах країни: Варшаві, Кракові, Лодзі, Торуні, Познані, Щецині, Катовіце,  Гданську та інших.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що одним із головних партнерів пивоварні на ринку стала мережа BestMarket, яка представлена у Польщі 20+ власними магазинами. Другий партнер – LUBART Keg Market – обслуговує понад 100 торгових точок по всій країні. 

За словами представників компанії, всього за минулий рік "Уманьпиво" експортувала до Польщі понад 848 тис. літрів напоїв. Це дорівнює близько 56 вантажівкам продукції.

На польському ринку представлений майже весь асортимент української пивоварні. 

"Споживачі за кордоном надають перевагу знайомим смакам – тому переважно вибирають традиційні сорти пива. Крафтові новинки складають на цьому ринку невелику частку – близько 1% від експортованого асортименту", – розповідає Олег Бахтін, менеджер з експортних продажів "Уманьпиво". 

Він додає, що обрали для експансії польський ринок через низку причин: географічну близькість, роль логістичного хабу для ЄС та значну українську діаспору.

Пивоварня "Уманьпиво" працює з 1878 року в місті Умань. Спеціалізується на виробництві класичного та крафтового пива, сидрів та лимонадів. 

Нагадаємо, другий за величиною виробник пива у світі, нідерландська компанія Heineken, розпочинає масштабну реструктуризацію. Через фінансові труднощі споживачів та зміну ринкових трендів компанія скорочує 6000 співробітників та знижує прогнози прибутку на 2026 рік.

Автор:
Світлана Манько