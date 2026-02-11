Heineken скоротить до 6000 співробітників через слабкий попит на пиво

Другий за величиною виробник пива у світі, нідерландська компанія Heineken, розпочинає масштабну реструктуризацію. Через фінансові труднощі споживачів та зміну ринкових трендів компанія скорочує 7% персоналу та знижує прогнози прибутку на 2026 рік.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Зазначається, що Heineken планує скоротити від 5000 до 6000 робочих місць протягом наступних двох років.

Таке рішення стало відповіддю на вимоги інвесторів підвищити ефективність бізнесу, який останнім часом демонструє ознаки відставання від конкурентів. Скорочення торкнуться переважно європейського ринку, регіональних підрозділів та головного офісу.

Фінансовий директор Гарольд ван ден Брук зазначив, що цей крок дозволить заощадити кошти для подальших інвестицій у зростання, попри загальну стагнацію сектору.

Криза пивної галузі

Слабкий попит став спільним викликом для лідерів ринку. Конкурент Heineken — данська Carlsberg — також оголосив про скорочення штату. Галузь стикається з низкою довгострокових загроз:

Зміна споживчих звичок: зростання популярності здорового способу життя та конкуренція з боку альтернативних напоїв.

зростання популярності здорового способу життя та конкуренція з боку альтернативних напоїв. Економічні чинники: фінансові труднощі споживачів через інфляцію та вплив препаратів для схуднення, що знижують апетит до алкоголю.

фінансові труднощі споживачів через інфляцію та вплив препаратів для схуднення, що знижують апетит до алкоголю. Несприятливі погодні умови: нещодавня негода додатково вдарила по сезонних продажах.

Нове керівництво та прогнози прибутку

Реструктуризація відбувається в період кадрової нестабільності: у січні Heineken несподівано покинув генеральний директор Дольф ван ден Брінк. На тлі цих подій компанія знизила прогноз зростання прибутку на 2026 рік до діапазону 2–6% (раніше очікувалося 4–8%).

Попри консервативні прогнози, акції компанії зросли на 4%, оскільки річні результати 2025 року дещо перевищили очікування аналітиків, продемонструвавши органічне зростання прибутку на 4,4%.

Нагадаємо, міжнародна корпорація Heineken збільшила річні прибутки, що перевершили прогнози, а також запустила зворотний викуп акцій.

Торік компанія оголосила про програму зворотного викупу акцій на суму 1,5 млрд євро, розраховану на два роки, та прогнозувала подальше зростання операційного прибутку на рівні від 4% до 8% у 2025 році.