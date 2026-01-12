Відставка гендиректора в Heineken: чому провідний виробник пива змінює керівництво

Генеральний директор пивного гіганта Heineken Дольф ван ден Брінк оголосив про свій відхід у відставку після шести років перебування на посаді.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ван ден Брінк офіційно залишить посаду 31 травня, проте протягом наступних восьми місяців він виконуватиме роль радника, щоб забезпечити плавну передачу справ майбутньому наступнику, пошуки якого вже розпочала рада директорів.

Це рішення стало несподіванкою для ринку, оскільки воно було прийняте лише через кілька місяців після затвердження нової стратегії розвитку компанії до 2030 року.

Низькі продажі

Ван ден Брінк очолив другого за величиною виробника пива у світі в червні 2020 року, у розпал пандемії COVID-19. Його каденція супроводжувалася глобальною інфляцією, зростанням вартості життя та падінням купівельної спроможності споживачів.

Попри зусилля компанії, Heineken зіткнулася зі зниженням обсягів продажів і падінням вартості акцій.

Наразі пивоварна галузь загалом перебуває у кризі через несприятливі погодні умови та політичну нестабільність, що заважає відновленню попиту на популярні бренди, такі як Tiger та Amstel.

Стратегічне оновлення

Згідно з офіційною заявою, керівництво компанії дійшло висновку, що для реалізації довгострокових амбіцій Heineken потребує нових лідерів. Попри відставку, ван ден Брінк залишається зосередженим на виконанні нової стратегії до моменту свого відходу.

Експерти зазначають, що Heineken наразі дещо поступається конкурентам за показниками економічної ефективності та прибутковості для інвесторів.

Відставка очільника компанії вписується у загальний тренд звільнень топменеджерів у секторі споживчих товарів, спричинений тривалим тиском на світовий ритейл.

Нагадаємо, міжнародна корпорація Heineken збільшила річні прибутки, що перевершили прогнози, а також запустила зворотний викуп акцій.

Торік компанія оголосила про програму зворотного викупу акцій на суму 1,5 млрд євро, розраховану на два роки, та прогнозувала подальше зростання операційного прибутку на рівні від 4% до 8% у 2025 році.