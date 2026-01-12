Запланована подія 2

Отставка гендиректора в Heineken: почему ведущий производитель пива сменяет руководство

Heineken
Генеральный директор Heineken уходит в отставку / Depositphotos

Генеральный директор пивного гиганта Heineken Дольф ван ден Бринк объявил о своем уходе в отставку после шести лет пребывания в должности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Ван ден Бринк официально покинет пост 31 мая, однако в течение следующих восьми месяцев он будет выполнять роль советника, чтобы обеспечить плавную передачу дел будущему преемнику, поиски которого уже начал совет директоров.

Это решение стало неожиданностью для рынка, поскольку оно было принято спустя несколько месяцев после утверждения новой стратегии развития компании до 2030 года.

Низкие продажи

Ван ден Бринк возглавил второго по величине производителя пива в мире в июне 2020 года, в разгар пандемии COVID-19. Его каденция сопровождалась глобальной инфляцией, ростом стоимости жизни и падением покупательной способности потребителей.

Несмотря на усилия компании, Heineken столкнулась с понижением объемов продаж и падением стоимости акций.

Пивоваренная отрасль в целом находится в кризисе из-за неблагоприятных погодных условий и политической нестабильности, что мешает восстановлению спроса на популярные бренды, такие как Tiger и Amstel.

Стратегическое обновление

Согласно официальному заявлению, руководство компании пришло к выводу, что для реализации долгосрочных амбиций Heineken нуждается в новых лидерах. Несмотря на отставку, Ван ден Бринк остается сосредоточенным на выполнении новой стратегии до момента своего ухода.

Эксперты отмечают, что Heineken пока уступает конкурентам по показателям экономической эффективности и прибыльности для инвесторов.

Отставка руководителя компании вписывается в общий тренд увольнений топ-менеджеров в секторе потребительских товаров, вызванный длительным давлением на мировой ритейл.

Напомним, международная корпорация Heineken увеличила превзошедшие прогнозы годовые прибыли, а также запустила обратный выкуп акций.

В прошлом году компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 1,5 млрд. евро, рассчитанную на два года, и прогнозировала дальнейший рост операционной прибыли на уровне от 4% до 8% в 2025 году.

Автор:
Татьяна Бессараб