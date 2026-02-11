Heineken сократит до 6000 сотрудников из-за слабого спроса на пиво

Второй по величине производитель пива в мире, нидерландская компания Heineken, начинает масштабную реструктуризацию. Из-за финансовых трудностей потребителей и изменения рыночных трендов компания сокращает 7% персонала и снижает прогнозы прибыли на 2026 год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Heineken планирует сократить от 5000 до 6000 рабочих мест в течение следующих двух лет.

Такое решение явилось ответом на требования инвесторов повысить эффективность бизнеса, который в последнее время демонстрирует признаки отставания от конкурентов. Сокращения коснутся преимущественно европейского рынка, региональных подразделений и головного офиса.

Финансовый директор Гарольд ван ден Брук отметил, что этот шаг позволит сэкономить средства для дальнейших инвестиций в рост, несмотря на общую стагнацию сектора.

Кризис пивной отрасли

Слабый спрос стал общим вызовом для лидеров рынка. Конкурент Heineken – датский Carlsberg – также объявил о сокращении штата. Отрасль сталкивается с рядом долгосрочных угроз:

Смена потребительских привычек: рост популярности здорового образа жизни и конкуренция со стороны альтернативных напитков.

Экономические факторы: финансовые трудности потребителей из-за инфляции и влияния препаратов на похудение, которые снижают аппетит к алкоголю.

Неблагоприятные погодные условия: недавняя непогода дополнительно ударила по сезонным продажам.

Новое руководство и прогнозы прибыли

Реструктуризация происходит в период кадровой нестабильности: в январе Heineken неожиданно покинул генеральный директор Дольф ван ден Бринк. На фоне этих событий компания снизила прогноз роста прибыли на 2026 год до диапазона 2–6% (ранее ожидалось 4–8%).

Несмотря на консервативные прогнозы, акции компании выросли на 4%, поскольку годовые результаты 2025 несколько превысили ожидания аналитиков, продемонстрировав органический рост прибыли на 4,4%.

Напомним, международная корпорация Heineken увеличила превзошедшие прогнозы годовые прибыли, а также запустила обратный выкуп акций.

В прошлом году компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 1,5 млрд. евро, рассчитанную на два года, и прогнозировала дальнейший рост операционной прибыли на уровне от 4% до 8% в 2025 году.