- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинские банки заключили рекордное кредитное соглашение на 21,5 млрд грн для оборонной промышленности
Украинский банковский сектор продолжает консолидироваться вокруг стратегических потребностей государства. 26 декабря 2025 года банки Украины заключили крупнейшее в истории финансового рынка консорциумное кредитное соглашение для финансирования предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .
В консорциум вошли шесть банков государственной и частной форм собственности. Банком-организатором выступил государственный банк. Общий объем финансирования составляет 21,5 млрд грн, срок кредитного соглашения – три года. Обеспечением по кредиту является государственная гарантия.
Участников соглашения поздравили глава Национального банка Украины Андрей Пышный и министр обороны Украины Денис Шмигаль.
Привлеченные средства будут направлены на производство продукции предприятием оборонно-промышленного комплекса, специализирующегося на изготовлении товаров военного назначения. Правительство отмечает, что это соглашение является важным вкладом в укрепление обороноспособности Украины, развитие отечественного ОПК и уменьшение зависимости от импорта вооружения.
Консорциумное кредитование подразумевает совместное финансирование крупного проекта несколькими банками с распределением рисков и привлечением значительных ресурсов. Этот механизм позволяет реализовывать масштабные и стратегически важные для страны инициативы.
Шмигаль отметил, что подписание соглашения стало результатом более четырех месяцев работы и переговоров Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками о создании эффективного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса.
"Банковский сектор объединяется для поддержки украинских оружейников. Это результат работы, которая длилась более четырех месяцев - переговоры Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками по созданию действенного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул министр.
Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, открывающее предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) доступ к дешевому финансовому лизингу. Новый механизм позволит оружейным производителям получать необходимое оборудование и транспорт на максимально выгодных условиях.