Украинские банки заключили рекордное кредитное соглашение на 21,5 млрд грн для оборонной промышленности

Украинский банковский сектор продолжает консолидироваться вокруг стратегических потребностей государства. 26 декабря 2025 года банки Украины заключили крупнейшее в истории финансового рынка консорциумное кредитное соглашение для финансирования предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

В консорциум вошли шесть банков государственной и частной форм собственности. Банком-организатором выступил государственный банк. Общий объем финансирования составляет 21,5 млрд грн, срок кредитного соглашения – три года. Обеспечением по кредиту является государственная гарантия.

Участников соглашения поздравили глава Национального банка Украины Андрей Пышный и министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Привлеченные средства будут направлены на производство продукции предприятием оборонно-промышленного комплекса, специализирующегося на изготовлении товаров военного назначения. Правительство отмечает, что это соглашение является важным вкладом в укрепление обороноспособности Украины, развитие отечественного ОПК и уменьшение зависимости от импорта вооружения.

Консорциумное кредитование подразумевает совместное финансирование крупного проекта несколькими банками с распределением рисков и привлечением значительных ресурсов. Этот механизм позволяет реализовывать масштабные и стратегически важные для страны инициативы.

Шмигаль отметил, что подписание соглашения стало результатом более четырех месяцев работы и переговоров Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками о создании эффективного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса.

"Банковский сектор объединяется для поддержки украинских оружейников. Это результат работы, которая длилась более четырех месяцев - переговоры Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками по созданию действенного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул министр.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, открывающее предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) доступ к дешевому финансовому лизингу. Новый механизм позволит оружейным производителям получать необходимое оборудование и транспорт на максимально выгодных условиях.