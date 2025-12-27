Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,18

42,08

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские банки заключили рекордное кредитное соглашение на 21,5 млрд грн для оборонной промышленности

Банковский сектор объединился для финансирования оборонной промышленности
Банковский сектор объединился для финансирования оборонной промышленности / НБУ

Украинский банковский сектор продолжает консолидироваться вокруг стратегических потребностей государства. 26 декабря 2025 года банки Украины заключили крупнейшее в истории финансового рынка консорциумное кредитное соглашение для финансирования предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

В консорциум вошли шесть банков государственной и частной форм собственности. Банком-организатором выступил государственный банк. Общий объем финансирования составляет 21,5 млрд грн, срок кредитного соглашения – три года. Обеспечением по кредиту является государственная гарантия.

Участников соглашения поздравили глава Национального банка Украины Андрей Пышный и министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Привлеченные средства будут направлены на производство продукции предприятием оборонно-промышленного комплекса, специализирующегося на изготовлении товаров военного назначения. Правительство отмечает, что это соглашение является важным вкладом в укрепление обороноспособности Украины, развитие отечественного ОПК и уменьшение зависимости от импорта вооружения.

Консорциумное кредитование подразумевает совместное финансирование крупного проекта несколькими банками с распределением рисков и привлечением значительных ресурсов. Этот механизм позволяет реализовывать масштабные и стратегически важные для страны инициативы.

Шмигаль отметил, что подписание соглашения стало результатом более четырех месяцев работы и переговоров Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками о создании эффективного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса.

"Банковский сектор объединяется для поддержки украинских оружейников. Это результат работы, которая длилась более четырех месяцев - переговоры Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками по созданию действенного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул министр.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, открывающее предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) доступ к дешевому финансовому лизингу. Новый механизм позволит оружейным производителям получать необходимое оборудование и транспорт на максимально выгодных условиях.

Автор:
Татьяна Гойденко