Українські банки уклали рекордну кредитну угоду на 21,5 млрд грн для оборонної промисловості

Український банківський сектор продовжує консолідуватися навколо стратегічних потреб держави. 26 грудня 2025 року банки України уклали найбільшу в історії фінансового ринку консорціумну кредитну угоду для фінансування підприємства оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

До консорціуму увійшли шість банків державної та приватної форм власності. Банком-організатором виступив державний банк. Загальний обсяг фінансування становить 21,5 млрд грн, строк кредитної угоди — три роки. Забезпеченням за кредитом є державна гарантія.

Учасників угоди привітали голова Національного банку України Андрій Пишний та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Залучені кошти спрямують на виробництво продукції підприємством оборонно-промислового комплексу, яке спеціалізується на виготовленні товарів військового призначення. Уряд наголошує, що ця угода є важливим внеском у зміцнення обороноздатності України, розвиток вітчизняного ОПК та зменшення залежності від імпорту озброєння.

Консорціумне кредитування передбачає спільне фінансування великого проєкту кількома банками з розподілом ризиків та залученням значних ресурсів. Саме цей механізм дозволяє реалізовувати масштабні та стратегічно важливі для країни ініціативи.

Шмигаль зазначив, що підписання угоди стало результатом понад чотирьох місяців роботи та переговорів Міністерства оборони з Національним банком і комерційними банками щодо створення ефективного механізму кредитування оборонно-промислового комплексу.

"Банківський сектор об'єднується для підтримки українських зброярів. Це результат роботи, яка тривала понад чотири місяці – переговори Міністерства оборони з Національним банком та комерційними банками щодо створення дієвого механізму кредитування оборонно-промислового комплексу", — наголосив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка відкриває підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) доступ до дешевого фінансового лізингу. Новий механізм дозволить виробникам зброї отримувати необхідне обладнання та транспорт на максимально вигідних умовах.