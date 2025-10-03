Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские исследователи представили первую национальную ИИ-модель для размышления: какие характеристики

фото
Фото: dev.ua

Украинские и польские исследователи представили Lapa LLM, первую национальную крупную языковую модель, специально настроенную на соображения и согласованную с украинскими ценностями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Dev.

Украинские ученые представили Lapa LLM

Lapa LLM является первой большой украинской языковой моделью, созданной специально для соображения и учитывающей национальные ценности. По внутренним тестам она уже превосходит Gemma 3.

Большую языковую модель представил Юрий Панов, аспирант УКУ и специалист по данным Nortal во время выступления на IT Arena 2025.

Разработка Lapa LLM мотивирована рядом критических проблем, которые не решаются имеющимися открытыми моделями.  

Основные цели проекта включают:

  • Национальная безопасность и конфиденциальность: Модель создается для безопасной работы с конфиденциальными данными в сфере обороны и крупных компаниях, где важно обрабатывать информацию внутри закрытой среды без передачи ее облачным провайдерам.
  • Культурное согласование: Lapa LLM учится с учетом украинских ценностей и национального контекста. Используются автоматические механизмы фильтрации данных для предотвращения распространения российской пропаганды и дезинформации, а также во избежание "галлюцинаций" знаний об Украине.
  • Высокая производительность: Проект ставит целью преодолеть проблему низкой эффективности для украинского языка, что характерно для многих открытых крупных языковых моделей.

В основе Lapa LLM лежит модель Gemma от Google с 12 млрд параметров. Такой выбор обеспечивает оптимальный баланс между размерами и возможностями модели и позволяет запускать ее на доступных устройствах.

Важным техническим достижением стало создание передового украинского токенизатора, который сокращает количество токенов при обработке украинского текста в 1,5 раза. Это делает Lapa LLM более быстрой и экономично эффективной в эксплуатации. По внутренним бенчмаркам модель уже демонстрирует более лучшие результаты, чем большая Gemma 3 с 27 миллиардами параметров.

Для обучения использовались высококачественные наборы данных, включая материалы из библиотеки Гарвардского университета. Релиз Lapa LLM намечен на начало октября 2025 года. Команда планирует выпустить модель, наборы данных и обучающие скрипты под лицензией MIT.

Проект получил существенную поддержку: компания Comand AI предоставила трехмесячный доступ к восьми узлов H100, а Hugging Face обеспечил бесплатную корпоративную подписку.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации приступило к сотрудничеству с компанией ElevenLabs для внедрения голосовой поддержки на базе искусственного интеллекта в государственные услуги Украины.

Автор:
Ольга Опенько