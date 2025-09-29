В Украине внедряют голосовую поддержку с ИИ в государственные сервесы: детали

Министерство цифровой трансформации начинает сотрудничество с компанией ElevenLabs по внедрению голосовой поддержки на базе искусственного интеллекта в государственные услуги Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Минцифра начала сотрудничество с ElevenLabs – мировым лидером в сфере голосовых технологий искусственного интеллекта. Уже запущен первый продукт – digital twin.

Федоров отметил, что партнерство с ElevenLabs позволит интегрировать голосовую поддержку в государственные цифровые сервисы, сделав их доступными каждому украинцу.

Среди планов Минцифры:

Внедрение голосового AI на портале и приложении "Дія", чтобы украинцы могли озвучивать запросы и получать услуги голосом.

Интеграция инноваций в государственные образовательные приложения и платформы.

Добавление голосового функционала во внутренние инструменты Минцифры, в частности ИИ-ассистенты для онбординга.

"Будущее за агентивными государствами. Украина уже движется к формату, где взаимодействие с государством сводится к одному запросу или даже голосовому сообщению", - подчеркнул Федоров.

СПРАВКА:

ElevenLabs – это мировая компания, специализирующаяся на искусственном интеллекте для голосовых технологий. Она известна прежде всего своими продвинутыми системами синтеза языка, позволяющими создавать очень естественные голоса на основе текста, воспроизводить голоса реальных людей или создавать новые уникальные голоса.

Напомним, 1 сентября Украина стала первым в мире государством, запустившим национального ИИ-ассистента в сфере государственных услуг - "Дія.AI". Этот инновационный инструмент помогает миллионам украинцев получать консультации и услуги прямо в чате.

В приложении "Дія" искусственный интеллект уже обрабатывает более 85% обращений граждан. ИИ-консультант без участия оператора предоставляет консультации по более чем 150 государственным услугам, а ответы пользователи получают в течение пяти секунд.