Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,02

EUR

48,41

--0,31

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,73

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине внедряют голосовую поддержку с ИИ в государственные сервесы: детали

Михаил Федоров
Михаил Фёдоров. Фото: t.me/mintsyfra

Министерство цифровой трансформации начинает сотрудничество с компанией ElevenLabs по внедрению голосовой поддержки на базе искусственного интеллекта в государственные услуги Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Минцифра начала сотрудничество с ElevenLabs – мировым лидером в сфере голосовых технологий искусственного интеллекта. Уже запущен первый продукт – digital twin.

Федоров отметил, что партнерство с ElevenLabs позволит интегрировать голосовую поддержку в государственные цифровые сервисы, сделав их доступными каждому украинцу.

Среди планов Минцифры:

  • Внедрение голосового AI на портале и приложении "Дія", чтобы украинцы могли озвучивать запросы и получать услуги голосом.
  • Интеграция инноваций в государственные образовательные приложения и платформы.
  • Добавление голосового функционала во внутренние инструменты Минцифры, в частности ИИ-ассистенты для онбординга.

"Будущее за агентивными государствами. Украина уже движется к формату, где взаимодействие с государством сводится к одному запросу или даже голосовому сообщению", - подчеркнул Федоров.

СПРАВКА:

ElevenLabs – это мировая компания, специализирующаяся на искусственном интеллекте для голосовых технологий. Она известна прежде всего своими продвинутыми системами синтеза языка, позволяющими создавать очень естественные голоса на основе текста, воспроизводить голоса реальных людей или создавать новые уникальные голоса.

Напомним, 1 сентября Украина стала первым в мире государством, запустившим национального ИИ-ассистента в сфере государственных услуг - "Дія.AI". Этот инновационный инструмент помогает миллионам украинцев получать консультации и услуги прямо в чате.

В приложении "Дія" искусственный интеллект уже обрабатывает более 85% обращений граждан. ИИ-консультант без участия оператора предоставляет консультации по более чем 150 государственным услугам, а ответы пользователи получают в течение пяти секунд.

Автор:
Светлана Манько