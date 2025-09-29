Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
В Україні впроваджують голосову підтримку із ШІ в державних сервісах: деталі

Михайло Федоров
Михайло Федоров. Фото: t.me/mintsyfra

Міністерство цифрової трансформації розпочинає співпрацю з компанією ElevenLabs для впровадження голосової підтримки на базі штучного інтелекту у державні послуги України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

За його словами, Мінцифра розпочала співпрацю з ElevenLabs — світовим лідером у сфері голосових технологій штучного інтелекту. Уже запущено перший продукт — digital twin. 

Федоров зауважив, що партнерство з ElevenLabs дозволить інтегрувати голосову підтримку у державні цифрові сервіси, зробивши їх доступними для кожного українця.

Серед планів Мінцифри:

  • Впровадження голосового AI на порталі та в застосунку "Дія", щоб українці могли озвучувати запити та отримувати послуги голосом.
  • Інтеграція інновацій у державні освітні застосунки та платформи.
  • Додавання голосового функціоналу у внутрішні інструменти Мінцифри, зокрема АІ-асистенти для онбордингу.

"Майбутнє за агентивними державами. Україна вже рухається до формату, де взаємодія з державою зводиться до одного запиту чи навіть голосового повідомлення", —наголосив Федоров.

ДОВІДКА:

ElevenLabs - це світова компанія, яка спеціалізується на штучному інтелекті для голосових технологій. Вона відома передусім своїми просунутими системами синтезу мови, що дозволяють створювати дуже природні голоси на основі тексту, а також відтворювати голоси реальних людей або створювати нові унікальні голоси.

Нагадаємо, 1 вересня Україна стала першою у світі державою, яка запустила національного ШІ-асистента у сфері державних послуг — "Дія.AI". Цей інноваційний інструмент допомагає мільйонам українцям отримувати консультації та послуги просто в чаті.

У застосунку “Дія” штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.

Автор:
Світлана Манько