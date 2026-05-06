Украинский "Интерпайп" начал поставлять новые колесные пары для вагонов в ЕС

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала новый дизайн колесного пара и впервые поставила его европейскому вагоностроителю. Продукция предназначена для использования в тяжело нагруженных вагонах, которые будут эксплуатироваться на севере Европы, в частности, на сталелитейном предприятии в Швеции.

Речь идет о колесной паре ULT35 из линейки Ultimate, созданной R&D командой компании специально для сегмента тяжелых перевозок. Конструкция рассчитана на погрузку до 35 тонн на ось, что существенно превышает стандартные показатели в 20–25 тонн, характерные для большинства грузовых вагонов.

Использование таких вагонов ограничено отдельными странами из-за высоких требований к инфраструктуре. Повышенная нагрузка нуждается в усиленных путях, а также более выносливых и износостойких компонентах, в частности колесах и осях.

В компании отмечают, что новый дизайн станет базовым решением для их партнера в Северной Европе, специализирующегося на производстве тяжелых вагонов. В то же время конструкция ULT35 универсальна и может применяться также в вагонах с меньшей нагрузкой.

Ожидается, что использование новых колесных пар позволит продлить срок эксплуатации подвижного состава и снизить расходы операторов на обслуживание и запасные части.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2025 году "Интерпайп" реализовал 470 тыс. т трубной продукции и 89 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников "Интерпайпа" составляет около 9,5 тыс. Численность работников компании, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1150 человек.