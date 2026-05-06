Український "Інтерпайп" почав постачати нові колісні пари для вагонів у ЄС

Українська промислова компанія "Інтерпайп" розробила новий дизайн колісної пари та вперше поставила її європейському вагонобудівнику. Продукція призначена для використання у важконавантажених вагонах, які експлуатуватимуться на півночі Європи, зокрема на сталеливарному підприємстві у Швеції.

Йдеться про колісну пару ULT35 із лінійки Ultimate, створену R&D командою компанії спеціально для сегмента важких перевезень. Конструкція розрахована на навантаження до 35 тонн на вісь, що суттєво перевищує стандартні показники у 20–25 тонн, характерні для більшості вантажних вагонів.

Використання таких вагонів обмежене окремими країнами через високі вимоги до інфраструктури. Підвищене навантаження потребує посилених колій, а також більш витривалих і зносостійких компонентів, зокрема коліс і осей.

У компанії зазначають, що новий дизайн стане базовим рішенням для їхнього партнера у Північній Європі, який спеціалізується на виробництві важких вагонів. Водночас конструкція ULT35 є універсальною і може застосовуватися також у вагонах із меншим навантаженням.

Очікується, що використання нових колісних пар дозволить подовжити термін експлуатації рухомого складу та зменшити витрати операторів на обслуговування і запасні частини.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 70 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2025 році "Інтерпайп" реалізував 470 тис. т трубної продукції та 89 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників "Інтерпайпу" становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників компанії, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1150 осіб.