"Інтерпайп" сплатив 1,2 млрд грн податків у першому кварталі 2026 року

Українська промислова компанія "Інтерпайп" у I кварталі 2026 року (січень-березень) перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів приблизно 1,2 млрд грн податків і зборів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресреліз виробника.

Згідно з повідомленням, цей обсяг податкових відрахувань майже дорівнює аналогічному показнику минулого року.

Протягом перших трьох місяців 2026 року "Інтерпайп" перерахував:

до держбюджету – близько 889 млн грн;

до місцевих бюджетів – 182 млн грн;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 159 млн грн.

Директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Сергій Кузьменко зазначив, що, попри складну зиму, компанії вдалося втримати обсяги відрахувань податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

"Цей приклад в черговий раз доводить, що державі вигідна переробка сировини в середині країни, яка забезпечує експорт продукції із великою доданою вартістю", – додає він.

За його словами, дуже важливо, що "Інтерпайп" продовжує працювати в Нікополі та підтримувати громади прифронтових територій, а Патронатна служба компанії має змогу системно забезпечувати усім необхідним майже 1100 працівників, які служать у різних підрозділах Сил оборони України.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 70 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2025 році "Інтерпайп" реалізував 470 тис. т трубної продукції та 89 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників "Інтерпайпу" становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників компанії, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1150 осіб.

Торік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,566 млрд грн, що стало для неї рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

У лютому повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" запустила виробництво насосно-компресорних труб із ущільнювальними тефлоновими кільцями, що дозволило їй посилити конкурентні позиції на світовому нафтогазовому ринку.