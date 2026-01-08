Украину накроет метель и гололедица: водителей призывают к осторожности

9 января в Украине ожидаются значительные снегопады и метели, дожди с мокрым снегом, гололедица и порывы ветра до 15-20 м/с.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Украине. Ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (включая Киев), Черниговской и Сумской областях ожидаются сильный снег и метели.

В Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют дожди с мокрым снегом. Штормовой ветер с порывами 15–20 м/с и вьюги охватят Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую.

На дорогах большинства регионов объявлен уровень опасности из-за гололедицы — водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными.

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 января приступил к работе Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Он должен оперативно реагировать на сложные погодные условия или при возникновении чрезвычайных ситуаций.