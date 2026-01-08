Запланована подія 2

Україну накриє хуртовина та ожеледиця: водіїв закликають до обережності

9 січня в Україні очікуються значні снігопади та хуртовини, дощі з мокрим снігом, ожеледиця та пориви вітру до 15–20 м/с.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДСНС.

Синоптики попереджають про складні погодні умови

Синоптики попереджають про складні погодні умови в Україні. Вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (включно з Києвом), Чернігівській та Сумській областях очікуються сильний сніг і хуртовини.

У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують значні дощі з мокрим снігом. Штормовий вітер із поривами 15–20 м/с та завірюхи охоплять Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

На дорогах більшості регіонів оголошено І рівень небезпеки через ожеледицю — водіїв і пішоходів закликають бути максимально обережними.

"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  8 січня розпочав роботу Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Він має оперативно реагувати на складні погодні умови чи під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Автор:
Ольга Опенько