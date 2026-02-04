Запланована подія 2

Укрэксимбанк отложил закрытие двух филиалов на западе Украины: что известно

Укрэксимбанк в Ужгороде
Укрэксимбанк отложил закрытие филиалов в Ивано-Франковске и Ужгороде. / Википедия

Государственный Укрэксимбанк объявил об обновлении планов по реорганизации своей региональной сети. Согласно решению правления, закрытие филиалов в Ивано-Франковске и Ужгороде было отсрочено. Теперь последний рабочий день для обоих подразделений определен 6 апреля 2026 года, вместо ранее анонсированного 19 марта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Причиной таких решений, принятых 30 января 2026 г., стало улучшение операционной эффективности банка.

Филиал в Ивано-Франковске

Для клиентов в Ивано-Франковске изменения будут наиболее заметными. После закрытия филиала по адресу ул. Независимости, 10, банк не исчезает из города. Уже на следующий день, 7 апреля, на этой же базе заработает представительство финучреждения.

Филиал в Ивано-Франковске обслуживает клиентов сегментов корпоративного и среднего бизнеса, муниципалитетов и коммунального сектора, а также розничного бизнеса.

Новое представительство будет сосредоточено на консультационной поддержке. Клиенты смогут получать информацию о возможностях сотрудничества с финансовыми и деловыми кругами, а также профессиональные советы по банковским продуктам.

Филиал в Ужгороде

В Ужгороде ситуация похожая. Филиал на пл. Жупанатской, 1, которая обслуживает широкий спектр клиентов – от обычных граждан до крупных коммунальных предприятий – также будет работать в обычном режиме до 6 апреля включительно.

Напомним, в октябре 2025 года Европейский банк реконструкции и развития предоставил Укрэксимбанку две новые нефинансируемые линии по распределению рисков портфеля. Цель – обеспечить издание украинским заемщикам новых кредитов на общую сумму 200 миллионов евро на фоне войны. Гарантии покроют 50 процентов кредитного риска по новым субкредитам.

Автор:
Татьяна Ковальчук